Trouwen met Mary Stuart in Grote kerk Veere

Grote Kerk Veere binnen, straks met Mary Stuart (foto: omroep zeeland)

De Grote Kerk in Veere heeft niet de minste ingeschakeld voor het project: het internationaal gerenommeerd bureau Studio Louter gaat de kar trekken. Dat bureau werkte ook voor het Louvre in Abu Dhabi, de Kunsthal in Rotterdam en museum NEMO in Amsterdam.

500 jaar tijdreizen

Louter maakte een ontwerp om de geschiedenis op verschillende plekken in de kerk te kunnen beleven. Bezoekers kunnen aan de hand van een aantal installaties in de kerk vijfhonderd jaar door de tijd van Veere reizen, waarbij ze de geschiedenis ervaren aan de hand van personages die de kerk hebben gebruikt of hebben bezocht. Onder wie dus Mary Stuart die er in 1444 trouwde met een Zeeuwse edelman met wie ze leefde in Veere tot haar dood in 1465.

Durven

Het kernwoord bij het project is durven. Durf te trouwen midden in de kerk installatie over het huwelijk van Mary Stuart), durf jouw jeugdverhaal te delen (geïnspireerd op het verhaal van schrijver Nescio die ook in Veere woonde), durf te liggen in de netten en hoor de soldaat (tijdens de Napoleontische tijd was de Grote Kerk Veere een hospitaal).

De provincie trekt 30.000 euro subsidie uit voor de nieuwe historische belevenis. Ook landelijk is er al geld voor de tentoonstelling, onder meer van de BankGiroLoterij. De organisatie hoopt nog deze zomer open te kunnen gaan, al kan het door alle beperkende maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus langer duren.