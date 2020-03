Beschermingskappen voor zorgpersoneel gemaakt met 3D-printer

De kappen zijn bedoeld voor het ambulancepersoneel van ziekenhuizen en bedekken in tegenstelling tot mondkapjes het hele gezicht. "Het transparante glas bedekt van oor tot oor en van voorhoofd tot kin zodat de zorgmedewerkers tegen hoesten zijn beschermd als ze dichtbij de coronapatiënt komen", vertelt initiatiefnemer Alexander Bol.

Ontwerp

Het ontwerp van de beschermende kappen is gemaakt door een Tsjechische leverancier van 3D-printers en is inmiddels wereldwijd gedeeld door personen en organisaties. Bol heeft het wel aangepast met het Witte Kruis zodat het personeel de kappen past. "We hebben twee maten; een lange kap voor de man en een kortere voor de vrouw. De hoofdband is stelbaar door middel van elastiek."

HZ maakt beschermingsmiddelen (foto: Omroep Zeeland)

Bol denkt dat ze aan het einde van de week genoeg onderdelen hebben om zo'n 500 kappen te maken, maar vrijwilligers met een 3D-printer zijn van harte welkom om een steentje bij te dragen. "Op die manier kunnen wij zoveel mogelijk zorgmedewerkers helpen want de strijd tegen corona is een marathon en het is geen sprint. We hebben dus voor een langere periode deze spullen nodig", aldus Bol.

Aanmelden kan via: info@emergo-designs.nl

Lees ook: