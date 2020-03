Inwoners Sluis willen geen 'ijzeren gedrocht' over hun kaai en richten actiegroep op

Impressie plan burg in Sluis (foto: Sluis Adromi Groep)

De inwoners hebben zich verenigd onder de noemer 'Een brug te veel'. "Wij als inwoners van Sluis kunnen geen machtsblok vormen tegen dit besluit, omdat we geen benadeelden of betrokken zijn", zegt Eggermont. "Om bezwaar te maken, moet je echt op de kaai wonen."

Beter bereikbaar

Over de brug, die ter hoogte van Kaai 31 over de Damsche Vaart moet komen, wordt al jaren gepraat binnen de gemeente Sluis. De gemeente noemt de brug een nieuwe recreatieve route die ervoor zorgt dat ondernemers aan de minder drukke westzijde beter bereikbaar zijn.

"Aan die kant zitten geen winkels", zegt Eggermont. "Alleen twee horecazaken die zich hebben gegroepeerd. Wij als inwoners zien de noodzaak van die brug niet. Via de vaste kade is het maar 200 meter omlopen." Ook maken de inwoners zich zorgen over het aangezicht, in een brief noemen ze de brug 'een ijzeren gedrocht'. "

Ter inzage

Het plan en de aangevraagde vergunning hebben de afgelopen tijd ter inzage bij de gemeente Sluis gelegen. "Straks worden de bezwaarschriften verzameld en buigt een bezwarencommissie zich erover", zegt Eggermont die verwacht dat inwoners daarna hun grieven mondeling mogen toelichten. Mocht het plan toch doorgezet worden, dan zullen de inwoners niet aarzelen naar de rechtbank te stappen, zegt Eggermont. "Wij gaan absoluut door. We willen niet dat de gemeente 300.000 à 400.000 euro gemeenschapsgeld neerlegt voor een brug die er absoluut niet hoort te liggen."

Uitzicht over de Kaai in Sluis, hier moet de brug ongeveer komen. (foto: Google Maps)

Iniatiefnemer Sjaak Quaak, raadslid voor het CDA, reageert verbaasd. "Drie jaar geleden is een voorstel aangenomen om aan de minder drukke kant ook winkels en hoereca toe te staan. Om dat te ontsluiten is bedacht om een daar een brug te plaatsen. Dan is het gebied met elkaar verbonden. Ik denk niet dat dit het aangezicht schaadt. Het ziet er goed uit, het is een mooie brug. Drie jaar geleden hebben we niemand gehoord over deze brug. Het is wel vreemd als we dit zouden moeten terugdraaien."

Quaak: vreemd dat er nu protest komt