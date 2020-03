Even geen corona: dit was deze dinsdag ook in het Zeeuwse nieuws

Hoop op snelle behandeling

De rechtbank in Middelburg wil de rechtszaak van de dodelijke aanrijding in de nieuwjaarsnacht van 2018 op 2019 in de Sottegemstraat in Vlissingen op 20 mei inhoudelijk behandelen. Een 38-jarige man uit Polen wordt verdacht van het doodrijden van een 24-jarige fietser.

Verwrongen fiets na dodelijke aanrijding in de Sottegemstraat in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Het werk aan het technologiecentrum voor waterkracht en getijdenenergie aan de Grevelingendam loopt nog meer vertraging op. De ontwikkelaar komt 9 miljoen euro tekort en heeft tijd nodig om financierders te overtuigen van de haalbaarheid van het project. Daardoor gaat het project vooralsnog niet verder in april.

De doorlaat in de Grevelingendam waar een testcentrum voor getijdenstroom wordt aangelegd (foto: Van der Straaten Aannemingsmaatschappij BV.)

"Een haven sluit je nooit af met een brug." Inwoners van Sluis hebben een actiegroep opgericht tegen de bouw van een brug over de Kaai. Niet alleen vinden ze dat de brug het aanzicht van Sluis schaadt, zo'n brug is helemaal niet nodig. Inwoner Wim Eggermont: "Omlopen is maximaal tweehonderd meter."

Otter komt dichterbij

De otter was uitgestorven in Zeeland, maar komt steeds dichter bij de Zeeuwse wateren, zeggen verschillende natuurexperts. Daarom gaat Stichting Het Zeeuwse Landschap samen met stagiairs en vrijwilligers onderzoeken of de otter misschien al zijn entree in Zeeland heeft gemaakt.

Een otter in Duitsland (foto: ANP)

Voor onderzoek naar de otter, maar ook de zeearend, plevier en patrijs heeft de provincie 150.000 euro vrijgemaakt.

Een woning aan de Azaleastraat in Terneuzen is vandaag voor een half jaar gesloten. Burgemeester Jan Lonink heeft dat besloten na de vondst van drugs en wapens eind vorig jaar. Eerder deze maand werd een aanbouw al voor drie maanden gesloten.

In de woning werden op 5 november 542 gram hennep, 20 hennepplanten en diverse wapens en munitie gevonden, waaronder een revolver en luchtdrukgeweer.