Veiligheidsregio: 'Dit raakt iedereen'

Toeristen moeten Zeeland langer mijden (foto: Omroep Zeeland)

In een uitgebreid bericht reageert de Veiligheidsregio op het besluit van het kabinet om de maatregelen om het coronavirus in te dammen te verlengen. "Dit is de enige manier om de effecten van het coronavirus tegen te gaan. Bedankt voor de manier waarop iedereen hier mee omgaat in Zeeland en de bijdrage die iedereen levert. Zoals onze premier zegt: "Houd vol, samen zijn we sterk tegen corona."

Druk op de zorgsector

De kwetsbare Zeeuwse zorgsector ziet de druk toenemen. "We verwachten zo'n sterke toename, dat wij voorlopig genoodzaakt blijven om recreatief nachtverblijf te verbieden. Want wij kunnen het risico niet lopen dat de zorgcontinuïteit in gevaar komt." Het verbod voor toeristen om te overnachten blijft nog gelden. Deze ingrijpende maatregel voor toeristisch Zeeland zal "geen dag langer duren dan voor onze zorgcapaciteit noodzakelijk is." De Veiligheidsregio bekijkt constant hoe het coronavirus zich verspreidt. Uiterlijk op 10 mei moet een nieuwe beoordeling plaatsvinden. De genomen maatregelen kunnen ook eerder aangepast worden of vervallen.

Controles

Ondertussen hebben de eerste recreatiebedrijven een bezoek gehad van controleurs. Dat gebeurde gisteren en vandaag.