1 april. Blijf zoveel mogelijk binnen en scholen nog zes weken dicht

Een medewerker van een medisch laboratorium ontvangt een monster op om te testen op het coronavirus (foto: ANP)

Gisteravond om 19.00 uur maakte premier Mark Rutte bekend dat de maatregelen die tot 6 april zouden gelden, verlengd worden tot en met 28 april. Dat houdt in dat horeca, contactberoepen (als kappers en masseurs) en sportverenigingen dicht blijven. Evenementen mogen niet doorgaan. Ondernemers in de horeca kunnen een doekje voor het bloeden krijgen van 4000 euro.

Daan Esser heeft Kloetinge op 0-1 gezet (foto: Omroep Zeeland)

Grappen zullen ze ook in de voetbalwereld niet maken. De seizoenen in het amateurvoetbal zijn beëindigd na de verlenging van de maatregelen. Er zijn geen kampioenen, niemand degradeert en promoveert. Het profvoetbal valt niet onder de regeling. Wanneer bijvoorbeeld de eredivisie wordt hervat, is onduidelijk. Al zei premier Rutte wel dat het niet voor 1 juni is.

Zeeland heeft de mooiste en schoonste stranden van Nederland. Foto: Co Coppoolse (foto: Omroep Zeeland)

Zeeland lelijk? Dat is natuurlijk niet grappig. Wij weten natuurlijk wel beter, maar weten ook dat er altijd ruimte voor verbetering is. Niet dat we meteen de sloophamer gaan hanteren. Maar om 7.15 uur komt redacteur Joost van Leeuwen met de top vijf in onze enquête De Lelijke Kant van Zeeland.

Zonnig weer laat de molen van Nieuw en St. Joosland van zijn beste kant schijnen (foto: Jos Clarijs)

Het weer.

Ook het weer vandaag is niet om te lachen. Het is koud voor de tijd van het jaar, met temperaturen tussen 8 en 10 graden. Wel wordt het zonnig, vooral in de ochtend. Ook de dagen daarna blijft het koud, maar op zondag kan het 20 graden worden. En dat is geen grapje.