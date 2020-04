Lelijk, lelijker, lelijkst. Dit is een Zeeuwse ranglijst waar we minder trots op zijn

Top 3 Lelijk Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Het lichtgebogen, glimmend zilvergrijze gemeentehuis aan de rand van de bebouwde kom van Zierikzee staat eenzaam bovenaan met 134 stemmen. Een eindje daaronder, op de tweede plaats met 61 stemmen, staat het grote schakelstation met bijbehorende hoogspanningsmasten langs de A58 bij Rilland. En op drie het fastfoodplein in Goes, met McDonalds, Burger King, KFC enzovoort.

Oordelen

Het meest gehoorde oordeel over het gemeentehuis in Zierikzee is dat het een gebouw is zonder historisch besef. "Een foeilelijk blikken gebouw in een monumentenstad. Hier is zó de plank misgeslagen met ontwerpen." Van lelijke plek nummer twee, het hoogspanningspark aan de oostelijke entree van Zeeland, zegt een inzender "Eeuwig zonde van ons mooie Zeeuwse polderlandschap."

En Goes moet zich schamen is het oordeel over het fastfoodplein bij de zuidelijke ingang van de stad: "Deze zuil is al van grote afstand zichtbaar en ontsiert het Zeeuwse landschap afschuwelijk"

Bushalte Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Op de vierde plaats staat het lege, zieltogende Hotel Britannia in Vlissingen. Daarvan wordt gezegd: "Het voormalige hotel is een schandvlek op de boulevard en een blamage voor de stad."

De Terneuzense bushalte, vooral een hoge wand van glas en staal, maakt de top vijf compleet. Het geheel is smakeloos ontworpen, zegt de inzender van deze lelijkheidskandidaat: "Totaal niet functioneel. Er is geen moment over de reizigers nagedacht. Het is er koud en het gebouw is spuuglelijk."

Kaart

Bekijk op onderstaande kaart alle locaties die door het publiek zijn aangewezen. Zoom in en klik op een locatie voor de details en ook het aantal stemmen dat een locatie heeft gekregen.

Zeeuws landschap

Wát er lelijk is blijkt uit de vier fotoreeksen, verderop in dit artikel, samengesteld uit de foto's die door het publiek zijn geüpload. Maar wáárom het lelijk is was een aparte vraag in de enquête en die zegt wat over de gevoeligheden in de smaak van de Zeeuwen.

Het Zeeuwse landschap ligt het meest gevoelig. "Men had geen oog voor het Zeeuwse landschap" werd het vaakst, namelijk 68 keer, genoemd. "Dit is smakeloos ontworpen" komt met 65 vermeldingen op de tweede plaats en "het is verwaarloosd" bezet met enige afstand de derde plaats.

Noord-Zeeland

Dit is de selectie van Noord-Zeeland. Behalve het Schouwse gemeentehuis springen ook de graansilo in Zierikzee en het informatiecentrum Grevelingen in het oog als lelijke gebouwen.

Walcheren

Op Walcheren zijn het niet alleen hotel Britannia en de Boulevard die vaak worden genoemd en waarop vaak is gestemd. Ook de loopbrug over de Veersegatdam bij Vrouwenpolder, een dichtgetimmerd bedrijfspand in Middelburg en andere lelijke bedrijfspanden worden niet gewaardeerd. Ook blijken er in Vlissingen en Middelburg enkele grote kunstwerken te staan die lelijk worden gevonden.

Bevelanden

Op de Bevelanden worden niet alleen de hoogspanningsmasten (met het transformatorstation) bij Rilland en de reclamezuil van de fastfoodboulevard bijzonder lelijk gevonden. Ook het Sloegebied krijgt een behoorlijke veeg uit de pan en het oorlogsmuseum in Nieuwdorp kan ook niet iedereen bekoren.

Zeeuws-Vlaanderen

In Zeeuws-Vlaanderen doet met name Terneuzen het niet best. Na het busstation op plek vijf, volgt onmiddellijk het stadhuis van Terneuzen. Ook dat krijgt veel stemmen, hoewel het gebouw van het beroemde architectenbureau Van den Broek & Bakema wel gewaardeerd wordt door architectuurkenners in het land. Maar het Zeeuwse publiek is onverbiddelijk in het oordeel: "Net een Duitse bunker". Verderop in Terneuzen staan nog twee oerlelijke leeuwen in de Leeuwenlaan en in Sas van Gent is men bepaald niet dol op de troosteloze Westkade. Je ziet ze terug in onderstaande diareeks.