'Coronacrisis leidt onvermijdelijk tot meer suïcides'

De belangrijkste verklaring voor een stijging van het aantal suïcides tijdens een crisis is dat er meer risicofactoren zijn, volgens De Beurs. "Mensen voelen zich tot last of eenzaam. Anderen zitten juist de hele dag op elkaars lip. Weer anderen verliezen hun werk en krijgen daardoor financiële stress."

Stijging van vijf procent

Het is moeilijk in te schatten hoe groot de kans op meer suicides is, omdat we een crisis als deze niet eerder hebben meegemaakt, maar eerdere crises geven weinig hoop. "Na de start van de financiële crisis steeg het aantal suïcides in Nederland met vijf procent per jaar, een trend die pas in 2013 gestopt is. De stijging was voornamelijk toe te schrijven aan suïcides onder mannen van middelbare leeftijd."

In tijden van crisis stijgt het aantal suïcides in welvarende landen het hardst. "We zijn in shock en niet gewend om ons zo enorm aan te passen. Ook zijn westerse landen vaker individualistisch ingesteld, waardoor mensen zich sneller alleen voelen."

Wat kun jij doen als je iemand kent die worstelt met suïcidale gedachten? 113 zelfmoordpreventie heeft een gratis online training suïcidepreventie beschikbaar waar je in een uur tijd leert signaleren, praten en doorverwijzen.

Gelukkig ziet Derek de Beurs wel dat GGZ-instellingen alles proberen te doen om mensen te helpen in een tijd waarbij we vooral thuis moeten blijven. "Er is minder hulp beschikbaar in de zin dat je niet zomaar naar een psycholoog toe kunt, maar ik zie veel organisaties die nu heel actief zijn met hulp bieden via beeldbellen."

Kom niet met oplossingen, maar luister

Ook de omgeving van iemand die met gedachten aan de dood worstelt, kan vaak meer doen dan ze zelf denken. "Probeer toch het gesprek aan te gaan. Kom niet gelijk met oplossingen, maar luister vooral en leef mee. Houd contact en verwijs door naar een huisarts als dat nodig is."

Onlangs schreef Derek de Beurs het boek Mythen over Zelfmoord. "De grootste mythe is dat mensen die zelfmoord willen plegen dood willen. Maar dat willen ze helemaal niet, ze willen af van hun uitzichtloze situatie."

Ouderen kunnen zich eenzaam of een last voelen in de coronacrisis (foto: Sabine van Erp)

Vorig jaar maakten 52 Zeeuwen een einde aan hun leven. Het zelfdodingscijfer in onze provincie is nog altijd het hoogst van alle provincies in Nederland. Het landelijk gemiddelde lag volgens het CBS in 2018 op 10,6 zelfdodingen per honderdduizend inwoners, in Zeeland was dat 13,6. In juni worden de zelfdodingscijfers van 2019 verwacht.