Uitbreiding Vlaeynatie in Westdorpe levert in de toekomst tientallen banen op

Logistiekbedrijf Vlaeynatie (foto: Omroep Zeeland)

Daarmee gaat het bedrijf een nieuwe fase in volgens commercieel directeur Tim Borteel. "We hebben eerst een certificaat moeten halen om veevoeding te mogen verpakken. Met deze opzaklijnen kunnen we dit nu ook gaan doen."

Wereldwijd

De voeding kan vanuit het logistieke centrum in Westdorpe verladen worden in vrachtwagens. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een laadinstallatie voor silotrucks en controlezeven om inkomende goederen te reinigen van metaaldeeltjes en steentjes.

Daarnaast kan de voeding dus ook worden verpakt in zakken. Die grondstoffen komen binnen via schepen uit Noord-Europa en de verpakte voeding gaat vervolgens naar de lokale markt en wordt via containerschepen wereldwijd geëxporteerd.

Tientallen banen

De nieuwe fabriek is een flinke investering, het precieze bedrag kan Borteel niet melden. "We gaan elke dag gebruik maken van de opzaklijnen. In de toekomst levert dit tientallen banen op."

Volgende week gaat het bedrijf testen doen met de grote verpakkingszakken. De eerste orders zijn al binnen. Eind mei kunnen de silowagens worden geladen. Het opzakken van de kleine zakken laat nog even op zich wachten. "We wachten nog op verpakkingen van onze klant."

Dat heeft overigens niets met het coronavirus te maken laat de directeur weten. Wel zal het openingsfeestje niet doorgaan. "Wie weet, kunnen we daar nog een later moment voor vinden."

Uit Antwerpen

Vorig jaar bouwde de logistieke dienstverlener al een nieuw magazijn van 25.000 vierkante meter. De opzaklijnen komen in dit magazijn te staan. Vlaeynatie was tot 2015 voornamelijk actief in de haven Antwerpen maar verhuisde toen naar Zeeuws-Vlaanderen. Het bedrijf is gespecialiseerd in de op- en overslag van kunstmeststoffen en suiker.