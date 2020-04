Weer drie doden en zeventien nieuwe besmettingen

Corona in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De nieuwe besmettingen zijn geconstateerd bij mensen in de gemeenten Goes (3), Hulst (1), Middelburg (1), Schouwen-Duiveland (2), Terneuzen (5), Tholen (3) en Vlissingen (2).

In heel het land zijn sinds gisteren het aantal overleden personen met 134 toegenomen, meldt het RIVM. Voor zover bekend zijn nu in totaal 1173 mensen overleden aan het virus. Het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen (geweest), is met 447 toegenomen tot 5159.

Kaart

Klik op onderstaande kaart voor de cijfers per gemeente. Klik je op een bol dan zie ook het aantal in deze gemeente in verhouding tot het inwonertal. Tholen is dus niet alleen absoluut maar ook relatief de gemeente met de meeste meldingen.

45 ziekenhuispatiënten

In de Zeeuwse ziekenhuizen zijn momenteel 45 coronapatiënten opgenomen. In ziekenhuis Adrz in Goes worden 22 mensen behandeld, van wie elf op de intensive care. Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen behandelt 23 mensen met een coronabesmetting, daarvan worden acht mensen verpleegd op de ic.