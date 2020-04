Ziekenhuis Adrz bouwt tent voor toestroom patiënten eerste hulp

In de tent kunnen patiënten snel door een reeks zorgverleners worden gezien: artsen, doktersassistenten, verpleegkundigen, laboranten en radiologiemedewerkers. Patiënten kunnen in de tent en longfoto krijgen of een harfilmpje en er kan bloed of een kweekje worden afgenomen voor onderzoek.

Alles is erop gericht om coronapatiënten snel te diagnosticeren en te scheiden van reguliere patiënten. Zo kunnen zij worden doorgestuurd naar de juiste verpleegafdeling: een gewone afdeling, een corona-afdeling of de intensive care.

Steeds verder opschalen

Ziekenhuis Adrz schaalt de zorg in stappen steeds verder op. Zo is er een aparte verpleegafdeling voor coronapatiënten ingericht en is het aantal ic-bedden inmiddels uitgebreid naar achttien. Daardoor is het ziekenhuis voor de eerstkomende tijd voorbereid en toegerust voor grotere aantallen coronapatiënten.

ZorgSaam bereidt momenteel ook een opvang voor voor grotere groepen mensen. Geen tent maar een aparte ruimte binnen bij een van de ingangen van het ziekenhuis.