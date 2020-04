'Situatie in grensgebied extra uitzonderlijk, maar tolvrije tunnel is onverstandig'

(foto: Huib Boogert)

50PLUS zegt dat het sluiten van de Belgische grens grote gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen en wil daarom weten of de provincie bereid is de tunnel tolvrij te maken. De provincie is het met de partij eens dat het sluiten van de grens grote gevolgen heeft en spreekt van een 'extra uitzonderlijke situatie in het grensgebied', omdat voor Zeeuws-Vlamingen de route over Belgisch grondgebied soms korter is.

'Tolvrije tunnel werkt averechts'

Zeeuws-Vlamingen tegemoet te komen door de tunnel tolvrij te maken, vindt de provincie dan weer niet verstandig. Dat komt omdat de overheid nu juist adviseert zoveel mogelijk thuis te blijven. "Het tijdelijk tolvrij maken van de Westerscheldetunnel zal averechts werken op dit advies van de overheid en juist sociale en werkgerelateerde contacten bevorderen."

De provincie geeft aan dat de directie van de Westerscheldetunnel zelf de tunneltarieven bepaalt en dus ook of de tunnel tijdelijk tolvrij wordt gemaakt. In het antwoord op de vragen zegt de provincie dat de Veiligheidsregio Zeeland nog wel kan verzoeken de tunnel tolvrij te maken 'vanuit belangen van openbare orde en veiligheid'. "In dat geval kan dit standpunt heroverwogen worden", aldus de provincie.