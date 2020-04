Geldzorgen bij Zeeuwse bedrijven vanwege corona

Normaal krijgt het UWV 100 aanvragen per week. In week 12 waren dit er 500. Dat staat in de eerste editie van de Coronamonitor Zeeland. Verschillende instanties, waaronder de provincie Zeeland, UWV en werkgeversorganisatie VNO-NCW hebben meegewerkt aan de eerste meting. Zij verwachten dat het aantal aanvragen de komende weken blijft stijgen. Veel werkzoekenden die al een baan hadden gevonden maar nog moesten beginnen, zitten thuis, omdat die nieuwe baan niet doorgaat.

Werkgevers maken zich zorgen of ze de rekeningen nog wel kunnen betalen" Erik van Oosten, VNO-NCW Brabant Zeeland

Regiomanager Erik van Oosten van VNO-NCW Brabant Zeeland heeft dagelijks contact met Zeeuwse bedrijven en merkt dat in alle sectoren zorgen zijn. "Werkgevers maken zich zorgen of ze de rekeningen nog wel kunnen betalen nu ze minder omzet draaien. Bedrijven of instanties die juist meer werk hebben, maken zich zorgen omdat meer mensen ziek worden. Het probleem is groot, omdat het niet alleen regionaal is, maar wereldwijd."

Inkomenssteun

Zo'n 3500 Zeeuwse zzp'ers hebben inmiddels inkomenssteun aangevraagd. Vooral in de horeca, detailhandel en recreatie is de nood hoog. Nu ook de campings en vakantieparken dicht moeten blijven, is de vrees dat de coronacrisis leidt tot aanzienlijk verlies van inkomsten en zelfs banen in de toerismesector.

Hoeveel mensen er op dit moment thuis zitten is niet bekend. Dat komt omdat er in deze sector veelvuldig wordt gewerkt met flexibele contracten. Er zijn al verschillende hotels omgevallen blijkt uit de eerste monitor.

Tekort aan vrachtwagenchauffeurs

Door de coronacrisis dreigt een tekort aan vrachtwagenschauffeurs. Daardoor kan de bevoorrading van supermarkten in de knel komen. Zo zitten veel buitenlandse chauffeurs, die normaal in Nederland rijden, vast in hun eigen land omdat overheden de grenzen hebben gesloten.

Ook land- en tuinbouworganisatie ZLTO bekijkt hoe de werkzaamheden kunnen plaatsvinden nu het reguliere personeel grotendeels niet beschikbaar is. Ook hier wordt veelal gewerkt met (tijdelijke) buitenlandse werknemers.

Twee miljoen

De provincie Zeeland heeft 2 miljoen euro vrijgemaakt om de impact van het coronavirus op de Zeeuwse economie te verzachten. Deze middelen worden gekoppeld aan bestaande maatregelen voor ondernemers en gebeurt als aanvulling op landelijke maatregelen.