Goes bedrijf: '250.000 coronatests per dag gewoon mogelijk'

Het idee voor de nieuwe test is afgelopen week ontstaan en de afgelopen dagen uitvoerig getest, vertelt directeur Gert de Vos. "We kunnen per apparaat 22.800 test per etmaal doen op de aanwezigheid van corona."

De nu gebruikte test in de laboratoria duurt anderhalf uur. "We hebben dat hele protocol teruggebracht naar 8 minuten op onze machine", vervolgt De Vos. "Wij kunnen vier keer meer DNA per keer testen, met minder toegevoegde stoffen en tien keer zo snel dan nu."

Uitleg coronatest Op een plaat met 96 openingen van 20 microliter wordt het DNA van de patiënten vermengd met chemische vloeistof. Volgens protocol moeten drie DNA-samples per patiënt worden getest om aan te tonen of er corona is gevonden. MBS uit Goes heeft platen met zowel 96, maar ook met 384 openingen. Die openingen van die platen zijn slechts 5 microliter groot. Zo kunnen in plaats van (96:3) 32 tests, 127 tests gedaan worden. Het apparaat waarmee de coronatest wordt gedaan, moet de temperatuur variëren. Dat gebeurt op dit moment door één warmte-element achtereenvolgens te verhitten en weer af te koelen en weer te verhitten. In het apparaat van het biochemische bedrijf uit Goes zijn dat verschillende elementen en kan daardoor sneller verwarmd en gekoeld worden; tot tien keer sneller.

De methode wordt nog niet gebruikt in de testlaboratoria. "Wij zijn nieuw op de markt. Het wordt wereldwijd wel gebruikt bij andere toepassingen. Bijvoorbeeld bij bacteriedetectie in urineweginfecties of DNA voorbereiden voor verder onderzoek of voor forensisch onderzoek", aldus De Vos. "Maar coronavirus testen is nog helemaal nieuw. Pas afgelopen maandag had ik het idee hoe we dat met ons apparaat en een eenvoudig scannertje zouden moeten doen."

Nog geen contact met ziekenhuizen of labs

Contact met ziekenhuizen of laboratoria heeft De Vos nog niet. "Ik zou dolgraag in een van de virologielabs dit even willen laten zien. Binnen een uur is duidelijk wat we kunnen."

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zei dinsdag nog naar 29.000 tests per dag te willen gaan. Op die manier kunnen ook mensen buiten de zorg worden getest, zoals in andere landen met succes gebeurt. "Als ze in Nederland tien van onze machines neerzetten, dan zitten we op een kwart miljoen per dag", zegt De Vos. "En dan testen we dus of het virus wel of niet aanwezig is. Niet in welke mate het aanwezig is."