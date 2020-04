Stichting Strandexploitatie Veere vraagt huur voor strandhuisjes die er nog niet staan

strandhuisjes op het strand bij Dishoek (foto: strandvereniging Dishoek)

De gemeente Veere is op de hoogte van de brief die de SSV heeft verstuurd aan alle huurders en heeft inmiddels met de stichting gesproken. Om de coronacrisis financieel te kunnen doorstaan heeft de stichting aan de gemeente Veere een vooruitbetaling gevraagd voor alle kosten die al gemaakt zijn, zoals het ophogen van het strand.

'SSV denkt alleen aan zichzelf'

Rob Biersma, eigenaar van strandpaviljoen Kaapduin heeft de brief ook ontvangen. Hij heeft vooral veel moeite met de timing waarop de brief is verstuurd. "Ik vind het echt ongehoord dat de SSV deze brief durft te versturen op dezelfde dag dat het kabinet bekend maakt dat alle maatregelen worden verlengd. Dan denk je alleen maar aan jezelf en heb je totaal geen oog voor de problemen waar anderen op dit moment mee te maken hebben."

strandpaviljoen Kaapduin

Strandvereniging Dishoek, de vereniging die de belangen behartigt van de eigenaren van strandhuisjes op het strand van Dishoek, is het niet eens met de in houd van de brief. "We begrijpen dat iedereen door deze crisis wordt getroffen. Maar zonder enig overleg een brief sturen, waarin gevraagd wordt om te betalen, vinden we ongepast." Waar de vereniging vooral moeite mee heeft is het feit dat wanneer huurders niet willen of kunnen betalen twee weken de tijd hebben om hun huurovereenkomst op te zeggen.

Passende oplossing

Het bestuur van de vereniging heeft inmiddels met elkaar gesproken en besloten om een brief te sturen aan Stichting Strandexploitatie Veere. "We zullen hierin aangeven dat we het niet eens zijn met de werkwijze en dat we in gesprek willen om te kijken of we gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen vinden voor de situatie die is ontstaan".

strandhuisjes op het strand bij Westduin (foto: Omroep Zeeland)

Ook strandvereniging Westduin heeft te maken met dezelfde problematiek. De vereniging huurt het strand van de gemeente Vlissingen en betaalt daar jaarlijks een bepaald bedrag voor. Dit brengt de vereniging vervolgens in rekening aan de leden. Het is volgens voorzitter Wim Crusio nu afwachten wat de gemeente gaat doen. "Als de gemeente besluit om voor dit jaar huur te vragen, dan moeten de leden dus betalen, ondanks het feit dat het op dit moment nog niet zeker is of ze gebruik kunnen maken van hun strandhuisje."

Reacties afwachten

Directeur Tim Wouters van de SSV wil vooralsnog niet reageren. "De brief die we hebben verstuurd is volgens ons helder en geeft aan waarom we deze beslissing hebben moeten nemen. Ik wil nu eerst verder de reacties afwachten van alle betrokkenen."