Even geen corona: dit was deze woensdag ook in het Zeeuwse nieuws

Lelijk in Zeeland

Dit is lelijk, dat is nog lelijker en dat is het allerlelijkst! Zeeuwen vinden het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland het minst fraai in de provincie. Dat blijkt uit een enquête van Omroep Zeeland.

Top 3 Lelijk Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De voorbereidende werkzaamheden aan de Zuidwellebrug in Zierikzee zijn begonnen. Een onderzoek heeft uitgewezen dat er geen explosieven aanwezig zijn. De brug moet gerestaureerd worden en is momenteel voor iedereen afgesloten. Volgende week wordt gestart met de restauratiewerkzaamheden.

Extra banen

Logistiekbedrijf Vlaeynatie op de Axelse Vlakte in Westdorpe verwacht dat er in de toekomst tientallen extra banen komen. Dat komt omdat het bedrijf veevoer voortaan in zakken van 25 kilo en grote zakken van 1.200 kilo kan verpakken.

Logistiekbedrijf Vlaeynatie (foto: Omroep Zeeland)

De bouw van nieuwe windparken en het vervangen van bestaande windmolens met grotere exemplaren op en bij Neeltje Jans mag doorgaan. Dat heeft de Raad van State bepaald. De bezwaren hiertegen van het themapark Deltapark Neeltje Jans zijn door de hoogste rechter van tafel geveegd.

Windmolens Neeltje Jans (foto: Nella Padmos uit Burgh-Haamstede)

De ChristenUnie Zeeland maakt zich zorgen over berichten dat provincie Noord-Brabant bezig is om agrarische bedrijven in andere provincies op te kopen. Het zou in Zeeland onder meer gaan om een bedrijf in Kerkwerve. Brabant zou hiermee zelf voordeel kunnen hebben als het gaat om de uitstoot van stikstof.