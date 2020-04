Hoek trekt drie Belgen aan en heeft selectie bijna rond

Alexander Embrechts (l) in duel met Henry Bouius van Harkemase Boys (foto: Orange Pictures)

De Vroe (35) is een ervaren doelman die overkomt van Oudenaarde. Hij gaat de strijd aan met Jordi de Jonghe om de plaats van eerste keeper. De linksbenige centrale verdediger De Pauw is 24 jaar en speelt nu nog voor Temse. Hij is de opvolger van Gert-Jan van Leiden die door blessureleed is gestopt. Delannoy (27) is een aanvaller. Hij speelt nu nog voor Wetteren. Met de komst van de drie Belgen komt het aantal nieuwe spelers bij Hoek op vier. Eerder werd Steve Schalkwijk van GOES vastgelegd.

Zes spelers vertrekken

Daar tegenover staat het vertrek van zes spelers. Sven Mbikulu en Francis Kabwe Manengela gaan naar GOES en spits Robin Nelis naar Olsa Brakel. Nicholas Skverer, Kim van den Bergh en Abdoe Abdendi gaan ook weg, maar het is nog niet bekend waar hun toekomst ligt.



Door het abrupte beëindigen van de competitie vanwege het coronavirus heeft Hoek een aantal maanden om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen in de Derde Divisie. De verwachting is dat de club doorgaat met trainer Lieven Gevaert, maar zijn contractverlenging is nog niet officieel.