Goedemorgen! Bezorgde rijschoolhouders en Belgische aanwinsten

Lesauto (foto: OZ)

Veel ondernemers houden hun hart vast voor de gevolgen van dit alles. Zo hebben vooral kleine rijschoolhouders grote zorgen. Hun lessen liggen nu al weken stil, anderhalve meter afstand houden in een lesauto is immers ondoenlijk, en dus zijn er ook geen inkomsten. Zelfs met een vergoeding van de overheid is dat niet heel lang vol te houden.

Judith en Esther Baecke, eigenaren van restaurant De Baeckermat (foto: Omroep Zeeland)

We hebben deze weken al vaker gezien: corona maakt ook crreatief. Maar een mooi plannetje van Restaurant De Baeckermat in Westdorpe is toch in duigen gevallen. Een maaltijd voor Belgische klanten (telefonisch besteld, online betaald) zou - zo was bedacht-worden geserveerd op een tafel precies op de grens. Maar de burgemeester van Zelzate stak er een stokje voor.

Sven Mbikulu aan de bal in het duel van Hoek tegen Ajax (foto: Orange Pictures)

Amateurvoetballers kunnen zich als gevolg van het coronavirus al helemaal op volgend seizoen richten. Derdedivisieclub Hoek heeft de selectie daarvoor al zo goed als rond. Gisteravond werd bekend dat drie Belgen zijn aangetrokken.

Loopbrug

En is er vandaag ook nog iets in het nieuws dat niets met dat virus heeft te maken? Jawel hoor, de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Aan dat megaproject wordt gestaag doorgewerkt. Tot nu toe door zo'n 300 mensen, maar dat worden er aanzienlijk meer. Om iedereen veilig te laten werken , en te laten oversteken, wordt vandaag een loopbrug aangelegd.

Teruggeplaatste Stationsbrug spiegelend in een superglad Kanaal door Walcheren. (foto: Jan Berghout)

Weer

Het is vanochtend overwegend bewolkt met lokaal nog een paar opklaringen. Landinwaarts start de dag met een temperatuur rond het vriespunt, dichter bij zee is het rond de 4 graden. Later vanmiddag en vooral vanavond is er kans op enkele buien. Bij een matige westenwind wordt het vandaag nog rond de 10 graden.