Wel of geen boetes voor dagjesmensen tijdens paasweekend?

Duitse toeristen op de A58 (foto: Anne-Marie van Iersel uit Koudekerke)

Mensen worden wel opgeroepen om vooral thuis te blijven, maar tot nu toe is het niet verboden om een dagje naar Zeeland te komen. Toeristen mogen dus overdag wel in Zeeland zijn, maar mogen hier dus niet overnachten.

Dat is het gevolg van het verbod op verblijfstoerisme in de noodverordening die afgelopen maandag om 12.00 uur inging. De reden voor dat verbod is de zeer beperkte zorgcapaciteit in Zeeland, die door de komst van miljoenen toeristen de druk niet aan zou kunnen in deze tijden van coronacrisis.

Duizenden boetes

In andere landen, zoals België en Frankrijk, is het wel verboden om overdag ergens heen te gaan. Daar mag je alleen de straat op voor werk, zorg voor anderen of boodschappen. Daarvoor zijn in die landen al duizenden boetes uitgedeeld.

Of dat hier ook de realiteit wordt, moet blijken tijdens een bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Op de agenda staat ook de vraag hoe moet worden omgegaan met reizigers uit risicogebieden zoals New York die op Schiphol aankomen. In de Tweede Kamer klinkt de roep om strengere controles van deze groep.

Geen persconferentie

Bij de vergadering van vanmiddag zijn de betrokken bewindslieden van het kabinet aanwezig om de strijd tegen het coronavirus te bespreken. Die begint om 16.00 uur op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er is geen persconferentie na afloop, wel worden de media na afloop kort bijgepraat.

De MCCb komt tijdens de coronacrisis veelal twee keer per week bijeen. Dinsdag besloot de crisiscommissie de maatregelen die zijn genomen in de aanpak tegen het coronavirus, zoals de sluiting van scholen en horeca, te verlengen tot en met 28 april.

