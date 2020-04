Oproep dochter van aan coronavirus overleden vader: hou alsjeblieft afstand

Het is een indringende oproep van een dochter die haar vader zag sterven aan het coronavirus. "Denk niet alleen aan jezelf. Neem afstand, hou je alsjeblieft aan de maatregelen", zegt ze. In Zeeland wordt wakker vertelde ze hoe het is vanachter glas toe te moeten kijken terwijl je vader op de IC wegkwijnt en overlijdt.

'Veiliger dan in Nederland'

"Mijn vader en moeder zijn samen enkele weken geleden naar Gambia gegaan", vertelt ze. "Het reisadvies was positief, het zou daar wat het coronavirus betreft veiliger zijn dan hier in Nederland, zeiden ze. Toen hij ziek werd, dachten we dan ook in eerste instantie niet aan corona."

Quarantainekamer in het Adrz (foto: Omroep Zeeland)

Thuis verergerden zijn klachten. "Hij had koorts, veel pijn op de borst en kreeg het heel erg benauwd. Het was heel naar. Wachtend op de ambulance zei hij tegen mij: als dit zo doorgaat dan zal ik sterven."

'Hij was onze sterke beer'

Ze is nog overdonderd van wat haar vader overkwam. "Het ging allemaal heel snel. Mijn vader was al wel 65 plus, maar hij stond nog middenin het leven. Hij was onze sterke beer. Het is niet te bevatten. We moesten afscheid nemen van achter glas."

Daarom doet ze nu in Zeeland wordt wakker de oproep: denk niet alleen aan jezelf

neem afstand. "Ik zie toch nog mensen die koste wat kost met contant geld willen betalen in de supermarkt, mensen die laconiek reageren als ze mij zien met mijn mondkapje, wat ik draag omdat ik een kwetsbaar kind heb. Mensen, neem dit alsjeblieft serieus! En hou je aan de afspraken."

Winkelend publiek in supermarkt in tijden van coronacrisis (foto: Omroep Zeeland)