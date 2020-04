Excuses uit Brabant na ophef over opkopen stikstofrechten over provinciegrenzen

Koeien in de wei (foto: Omroep Zeeland)

Noord-Brabant kan het industrieterrein Moerdijk niet uitbreiden vanwege de stikstofregels. Door land te kopen in Zeeland en de stikstofrechten die daarbij horen, lukt de uitbreiding van Logistiek Park Moerdijk wel. Brabant erkent dat het beter was geweest om hierover vooraf met collega-provinciebesturen te overleggen. Het Brabantse provinciebestuur betreurt de ontstane ophef.

Scheepvaart

De reden dat dit überhaupt mogelijk is, is dat het merendeel van de stikstofuitstoot van Logistiek Park Moerdijk voortkomt uit scheepvaart. Vorig jaar is de wijze van berekening van de depositie door scheepvaart aangepast. Waar eerder gerekend werd tot 5 kilometer vanaf de vaarroute, is de rekenafstand nu niet meer begrensd. Dus kan Brabant in vrijwel heel Nederland stikstofrechten opkopen om de uitbreiding mogelijk te maken.

Brabant benadrukt dat het bij de opgekochte boerderijen uitsluitend gaat om boerenbedrijven die niet meer actief waren en al enige tijd te koop stonden. Het Brabantse provinciebestuur ontkent dat door de aankoop boerenbedrijven uit de markt gehaald zijn.

Landbouwbestemming beëindigd

Daar is de Zeeuwse ChristenUnie het niet mee eens. Deze boerenbedrijven hadden overgenomen kunnen worden door een andere boer. Door de stikstofrechten op te kopen wordt wel degelijk de landbouwbestemming beëindigd.

Lars Jacobusse van de Zeeuwse ChristenUnie vindt dat niet kunnen. "Dit is in ieder geval niet volgens de geest van de gemaakte afspraken. Of het mag volgens de letter van de wet daar zijn we nu naar aan het kijken, maar áls het mag dan moeten we die wet aanpassen", zei hij gisteren in het radioprogramma Zeeland wordt wakker.

'Cowboypraktijken'

Ook de landelijke afdelingen van het CDA en de ChristenUnie zetten hun vraagtekens bij de werkwijze van Brabant. In schriftelijke vragen aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit omschrijven de Tweede Kamer-fracties van beide partijen het als 'cowboypraktijken'.

Overigens staat nog niet honderd procent vast dat de opgekochte stikstofrechten ook allemaal bruikbaar zijn voor de uitbreiding van het Brabantse industrieterrein. Dit is nu alleen toegestaan voor diercategorieën die geen fosfaat uitstoten, zoals geiten, vleeskalveren en nertsen.

'Risico genomen'

De stikstofruimte van de aangekochte melkvee-, varkens- en pluimveebedrijven kunnen op dit moment dus nog niet worden ingezet. "We hebben daarin een risico genomen en zijn afhankelijk van de afspraken die daarover met de twaalf provincies en het Rijk gemaakt moeten worden", schrijf het Brabantse provinciebestuur.

