Dit is waarom de impact van de coronacrisis op de Zeeuwse bouw (tot nu toe) meevalt

Een gebouw in de steigers (archieffoto) (foto: Vivian Kramer)

In Zeeland wordt een omzetdaling van 15 procent verwacht, in heel Nederland bedraagt de verwachte daling ruim 27 procent. Landelijk verwacht bijna 40 procent van de bouwbedrijven van werktijdverkorting gebruik te moeten maken, hier in Zeeland is dat een kleine 27 procent.

'Pieken en dalen wat meer afgevlakt'

Directeur Martijn van Sabben van bouwonderneming Fraanje Groep weet wel hoe dat komt. "In Zeeland zijn de pieken en dalen in de bouw over het algemeen wat meer afgevlakt dan in de rest van het land. Bij dit soort crisissituaties heeft de Zeeuwse bouw er dus minder last van", vertelde hij vanmorgen in Zeeland wordt wakker.

Martijn van Sabben van Fraanje Groep over impact coronacrisis op Zeeuwse bouw

Toch is ook hier de impact nog altijd groot, zestig procent van de Zeeuwse bouwbedrijven verwacht een tijdlang stil te staan tijdens de coronacrisis. Ruim zeventig procent van de Zeeuwse bouwbedrijven verwacht dat de omzet zal dalen.

'Ik zie hoopvolle signalen'

Van Sabben heeft er desondanks goede hoop op dat de Zeeuwse bouwbedrijven overeind blijven. "Ik zie veel hoopvolle signalen. Vanuit het Rijk wordt er alles aan gedaan om bedrijven overeind te houden. En niet alleen met werktijdverkorting en dat soort regelingen, je ziet ook dat de overheid grote bouworders juist nu plaatst. En dat nu bijvoorbeeld veel scholen het onderhoud aan schoolgebouwen naar voren halen."

Niet alleen in de bouw, ook in tal van andere sectoren zijn de gevolgen van de coronacrisis voelbaar. Dat blijkt ook uit de eerste Zeeuwse coronamonitor die gisteren is uitgebracht, door onder meer provincie, gemeenten en Economische Impuls Zeeland.

Daarin staat in wat de economische gevolgen zijn van de crisis, en ondernemers vinden er ook tips die hen zouden kunnen helpen. Voorlopig komt er elke week zo'n Zeeuwse coronamonitor over de economie.

