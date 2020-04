Bernard Wientjes werkt stug door aan compensatie voor marinierskazerne

Zeeland wil compensatie voor gemiste marinierskazerne (foto: ANP)

Ondanks de beperkende coronamaatregelen, werkt de voormalige werkgevers-topman stug door aan zijn verslag. Hij doet dat deels vanuit een leeg provinciehuis in Middelburg, waar hij wordt bijgestaan door enkele medewerkers van de provincie en door mensen die hij zelf heeft meegenomen.

'Arm om iemand heen slaan'

Was van tevoren gedacht dat Wientjes in Zeeland met een hoop Zeeuwen om de tafel zou zitten om over de compensatie te praten, nu gebeurt dat alleen per telefoon of Skype. "Het verloopt anders dan gedacht", erkent hij.

"Waar je normaal bij dit soort moeilijke, soms emotionele dossiers iemand in de ogen kan kijken of een arm om iemand heen kan slaan, kan dat nu niet." Toch heeft hij een goed beeld gekregen van de wensen en verlangens van de Zeeuwen. "Die zijn ook via een scherm uitstekend in staat hun belangen te verdedigen."

De presentatie van het compensatie-advies zal op een moment zijn dat Nederland nog steeds midden in een coronacrisis zit, of daarvan aan het bijkomen is. Er zal dan wellicht weinig aandacht zijn voor het dossier van de Zeeuwse compensatie voor de gemiste marinierskazerne. Wientjes zelf is daar niet zo bang voor. "De Zeeuwse bestuurders zorgen er wel voor dat het dossier niet ergens onder in een la verdwijnt."

Met iedereen praten

Wientjes praat ook de komende weken nog met Zeeuwse bestuurders, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Zeeland. "Veel partijen hebben aangegeven dat ze met mij willen praten over de compensatie. Ik probeer aan zoveel mogelijk verzoeken tegemoet te komen."

Bernard Wientjes (76) is een Nederlands ondernemer en bestuurder. Hij was tot juli 2014 voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Wientjes werd in 2010, 2011 en 2012 door De Volkskrant uitgeroepen tot invloedrijkste Nederlander. In 2013 kreeg hij het Ereteken van Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Wientjes is door het kabinet en de provincie Zeeland gevraagd advies uit te brengen over de hoogte van het compensatiebedrag voor de gemiste marinierskazerne.

Zeeuwse bestuurders hebben al aangegeven dat ze compensatie verwachten die het effect van de marinierskazerne evenaart. Wanneer mariniers hier met hun gezinnen waren komen wonen, werken en recreëren, zou dat de Zeeuwse economie 28 miljoen euro per jaar hebben opgeleverd. De huidige marinierskazerne in Doorn staat daar al zo'n zeventig jaar.

