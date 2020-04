Subsidie voor verjongingskuur mosselsector, 'ook jongeren moeten aan de mossel'

De groep mosseleters vergrijst langzaam. (foto: via Flickr)

Met de subsidie wordt een campagne opgezet die zich richt op 25- tot 35-jarigen, omdat hier nog veel kansen liggen, zegt Risseeuw. "Dan heb je het over gezinnen met jonge kinderen die qua gebruik en gewoontes nog aan het settelen zijn."

In de campagne moet centraal komen te staan dat mosselen een 'lekkere, snelle, makkelijke en gevarieerde maaltijdkeus zijn'. Risseeuw: "En duurzaam, iets wat deze jonge doelgroep ook aanspreekt." Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om mosselen in thuisbezorgpakketten te krijgen.

In totaal 1,2 miljoen euro voor campagne

In totaal is voor deze driejarige campagne 1,2 miljoen euro beschikbaar. Driekwart komt uit het Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij, de rest wordt door de sector aangedragen. Risseeuw is blij met de subsidie: "Het is fijn om te merken dat we een plan hebben gemaakt dat bij de subsidieverlener is aangeslagen."

Het is overigens niet voor het eerst dat de mosselsector zich inzet om een jongere doelgroep aan te trekken. In 2018 deed de sector al een poging, met onder andere online kookdemonstraties.

