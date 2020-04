Ziekenhuis Adrz schaalt op, dit gebeurt er nu in Goes

Ziekenhuis Adrz richt extra ic-afdeling in (foto: Omroep Zeeland)

Het ziekenhuis richt een tweede extra verpleegafdeling en een extra ic-afdeling in voor coronapatiënten. Daarvoor worden andere afdelingen tijdelijk elders ondergebracht.

Grote interne verhuizing afdelingen

De afdeling heelkunde verhuist om ruimte te maken voor een tweede verpleegafdeling voor coronapatiënten. Heelkundepatiënten verhuizen naar de afdeling oncologie. De verpleegafdeling oncologie verhuist naar de afdeling Interne Geneeskunde. De dagbehandeling oncologie wordt geconcentreerd in Vlissingen. Sommige kankerpatiënten moeten hierdoor verder reizen.

Op de plaats van de afdeling cardiologie richt ziekenhuispersoneel nu een extra afdeling in met intensive care bedden. De hartafdeling verhuist tijdelijk naar de afdeling acute opname.

Achter de deuren van ziekenhuis Adrz in Goes is een militaire operatie gaande (foto: Omroep Zeeland)

Ziekenhuis Adrz heeft de ic-capaciteit inmiddels uitgebreid naar achttien bedden, maar gaat die nu maximaal opschalen. De komende dagen wordt het aantal ic-bedden waarschijnlijk opgeschaald naar 24 volgende week. Zo nodig worden dat er later 36, zegt Adrz-directeur Claudia Brandenburg. "Daarvan zijn dan dertig bedden voor coronapatiënten. Zes bedden houden we apart voor mensen die ook ic-zorg nodig hebben, maar niet besmet zijn."

Extra ic-personeel nodig

Om die extra ic-patiënten te verplegen is extra ic-personeel nodig. Intensivisten en gespecialiseerde ic-verpleegkundigen werken momenteel collega's van andere afdelingen in. Zo kan een kinderarts straks onder toezicht van een intensivist meedraaien op de ic. Verpleegkundigen van andere afdelingen kunnen zo ic-verpleegkundigen werk uit handen nemen.

Of en wanneer er verder moet worden opgeschaald krijgt het Adrz te horen van het ROAZ, het Regionaal Overleg Acute Zorgketen. Het ziekenhuis heeft hiermee drie keer per week een overleg.

Kwaliteit van zorg

Als er maximaal moeten worden opgeschaald naar 36 ic-bedden, betekent dat wel iets, zegt Brandenburg: "We moeten dan wel inboeten op kwaliteit van zorg. U kunt zich voorstellen dat het opschalen van twaalf naar 36 bedden een enorme stap is. Dat doen we pas als er landelijk geen ruimte meer is op de ic. De komende drie weken worden cruciaal, maar helemaal kan ik het niet voorspellen."

Claudia Brandenburg, directeur Adrz, over opschalen zorg

Op het moment zijn er 21 besmette patiënten in het Adrz. Tien van hen liggen op de ic. Het gaat voornamelijk om oudere mensen met zogeheten 'onderliggend lijden', een andere ziekte dus. Zeventien mensen die besmet waren met COVID-19 zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.

ZorgSaam

In Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen is een vergelijkbare omschakeling gaande. Inmiddels zijn er twee verpleegafdelingen ingericht voor patiënten met een COVID-19-besmetting. Een afdeling in Terneuzen van 32 bedden en een afdeling in Oostburg van acht bedden, die kan worden uitgebreid naar 32 bedden.

Zorgpersoneel Adrz verpleegt een patiënt met Covid-19-besmetting (foto: Adrz)

Ook in Terneuzen heeft de afdeling eerste harthulp, onderdeel van cardiölogie, plaatsgemaakt voor een extra intensive care voor coronapatiënten. Het aantal ic-bedden is daardoor uitgebreid.

Nog meer ic-bedden

Twee operatiekamers en de recoveryafdeling worden momenteel geschikt gemaakt als extra ic-afdeling. Inmiddels heeft Zorgsaam vijftien ic-plaatsen. Er wordt gewerkt om die verder op te schalen met nog meer ic-bedden.

Landelijk wordt er ook behoorlijk opgeschaald. Vanaf komende zondag zijn er 2.400 ic-bedden, waarvan 1.900 voor coronapatiënten. Normaal gesproken zijn er in Nederland 1.150 ic-bedden met beademing.

Het absolute maximum

Veel partijen roepen op om dat aantal nog verder uit te breiden, maar volgens de beroepsvereniging van verpleegkundigen V&VN is 2.400 het absolute maximum in Nederland, vanwege de beperkte hoeveelheid gekwalificeerd personeel. De vereniging van verpleegkundigen zegt dat er voor de zorgverlening bij 2.400 IC-bedden bijna 14.500 verpleegkundigen nodig zijn. Dat zijn er nu nog geen 4.000.

Lees ook: