Mentale begeleiding moet helpen om zorgpersoneel op de been te houden

In Zeeland hebben Carla Ruben-Verplanke van RNVcoaching en Margot Geijs loopbaanadvies en coaching zich aangesloten. Zorgprofessionals kunnen kosteloos bij hen terecht voor mentale begeleiding.

'Onze bijdrage aan strijd tegen coronavirus'

"Je wilt in deze moeilijke tijden je steentje bijdragen", legt Carla Ruben-Verplanke uit. "Iedereen doet dat op zijn eigen manier, iedereen heeft iets waar hij of zij goed in is. Als coaches van VESB zijn wij goed in het bieden van mentale begeleiding, dus is dat hoe wij onze bijdrage willen leveren aan de strijd tegen het coronavirus."

Volgens Ruben-Verplanke hebben veel zorgmedewerkers het nu extra zwaar. "Ik hoor veel verhalen van zorgmedewerkers die op corona-afdelingen langere diensten draaien, in plaats van twee nu vier ic-patiënten onder hun hoede hebben, die vaak moeilijke keuzes moeten maken, soms op leven en dood. Dat hakt erin."

'Thuis ook extra druk'

Dat terwijl ze thuis ook vaak extra druk ervaren. "Veel zorgmedewerkers hebben nu hun kinderen thuis zitten, bijvoorbeeld omdat hun partner geen baan in de cruciale sectoren heeft. Die partner werkt bovendien ook thuis. Dit voegt allemaal druk toe, terwijl het nu juist zo hard nodig is dat zorgmedewerkers niet door hun hoeven gaan zakken."

De VESB-coaches bieden de zorgmedewerkers een luisterend oor. "Thuis kunnen zij ook niet zorgeloos hun verhalen kwijt. Bij ons wel." En die hulp is niet alleen bedoeld voor verplegers en artsen op de intensive care van een ziekenhuis. "Ook medewerkers in de kinderopvang kunnen nu extra druk ervaren. In deze tijd wil je liever niet gaan werken tussen al die kindjes met snotneuzen, maar je moet wel! Dat zorgt ook voor extra spanning."

Geen psycholoog

Deze en andere zorgmedewerkers kunnen dus met Ruben-Verplanke en haar collega-coaches bellen als ze last hebben van malende gedachten of slaapproblemen. Bij ernstigere klachten, zoals een posttraumatische stresssyndroom (ptss), verwijst zij door naar artsen en psychologen.

"Ik kan het me voorstellen dat sommige zorgmedewerkers door hun werk een trauma oplopen, maar ik ben geen psycholoog en daar kan ik als mentale coach dan ook geen deskundig oordeel over vellen. Wat ik wel kan doen is zorgpersoneel helpen met het op gezonde wijze omgaan met de druk en met de emoties die nu met hun werk gepaard gaan."

Eerder zei Luuc Smit, docent psychotrauma en verliesverwerking aan de HZ, in de Zeeuwse Kamer dat hij niet verwacht dat veel zorgmedewerkers aan hun werk ptss overhouden. "Mensen hebben van nature veel veerkracht. Wél moeten we eventuele klachten onderkennen en daar aandacht en zorg aan besteden", zei hij in de radio-uitzending van Omroep Zeeland.