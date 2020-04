Gelovige jongeren bundelen hun krachten met online kerkfestival

Jongeren uit Ontmoetingskerk Middelburg zetten een online kerkfestival op. (foto: Omroep Zeeland)

Stan maakt samen met zijn leeftijdsgenoten uit de Ontmoetingskerk iedere week een nieuwe video die hij op Youtube plaatst. "We willen met deze video's jongeren bijstaan in deze moeilijke tijden. Onze kerk biedt iedere donderdagavond online een gebedsavond, maar daar komen alleen ouderen op af. Op deze manier bemoedigen we ook jonge mensen", legt Stan uit.

In een week geregeld

"Een festival organiseren duurt normaal gesproken maanden, maar bij ons was het binnen een week geregeld", zegt Stan trots. "We doen dit met een enorm team achter de schermen en we regelen alles natuurlijk telefonisch omdat we afstand van elkaar moeten houden."

Iedere donderdagavond plaatsen de jongeren een video op Youtube waar gezongen, gebeden en uit de bijbel gelezen wordt. Nieuwsgierig naar hoe dat gaat? In de video hieronder een voorproefje.

"Iedereen reageerde super enthousiast", vertelt Stan na de eerste aflevering van het online kerkfestival. "We geloven er allemaal in dat dit jongeren kan helpen om een vaste grond te hebben in tijden van storm, zoals nu."

Om 19.00 uur vanavond komt de tweede aflevering van het nieuwe festival online. Stan en de organisatie willen zich blijven ontwikkelen in het maken van dit soort video's. "We geloven in groei en willen de komende tijd steeds meer professionaliseren. Vorige week was de eerste aflevering, dus er is nog veel ruimte voor groei!"