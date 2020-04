Loopbrug in Terneuzen voor bouwers Nieuwe Sluis

Op het hoogtepunt van de bouw - dat steeds dichterbij komt - werken er 500 à 600 werknemers tegelijkertijd op de bouwplaats. Het wordt dus drukker op en rondom de Westsluis. Het logistiek centrum met bouwkeet, parkeerplaatsen, opslagmateriaal en ander materieel staat naast die sluis en het bouwterrein is vanaf daar op loopafstand. Bovendien rijden er ook nog auto's over de zuidbrug.

Meer betonvlechters

Vandaar dat er rond die sluis veel beweging is, aldus omgevingsmanager Harm Verbeek. "In juni wordt dat alleen nog maar meer, omdat er dan heel wat betonvlechters extra rondlopen. Vandaar dat we nu de loopbrug hebben geplaatst."

Het is niet de bedoeling dat dit een attractie wordt." Harm Verbeek, omgevingsmanager Nieuwe Sluis

De brug staat op openbaar terrein en zou dus eventueel ook gebruikt kunnen worden door andere wandelaars. "Maar het is niet de bedoeling dat dit een attractie wordt", waarschuwt Verbeek. "Voor een mooi uitzicht over de bouwplaats hebben we de uitkijktoren verderop."

Ondanks corona toch verder

De werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis kunnen ondanks de coronacrisis gewoon doorgaan. "Werknemers met een kantoorbaan werken thuis en op de bouwplaats houden we ons aan alle maatregelen. Er is genoeg ruimte om afstand van elkaar te houden."

De loopbrug is in één dag opgebouwd en nu dus al in gebruik.