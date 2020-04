Financiële strop voor rijschoolhouders, 'afstand houden gaat niet in de lesauto'

Rijschoolhouder Fred Blommaert uit Goes heeft al snel na de uitbraak van het coronavirus zijn rijlessen afgezegd. "Op 16 maart kondigde het kabinet de eerste maatregelen aan. Vrij snel daarna ben ik gestopt met lesgeven", zegt Blommaert. "Ik kon de veiligheid van mijn leerlingen en mezelf niet meer garanderen."

Anderhalve meter afstand

Volgens Blommaert zijn de risico's in de auto te groot. "We worden geacht om zo'n anderhalve meter afstand te houden in een auto, maar dat gaat niet. Dus dan moet je gewoon stoppen, hoe vervelend dat ook is. Gezondheid is het belangrijkste." Hij begrijpt overigens wel dat sommige Zeeuwse collega's nog een week hebben doorgewerkt. "Geen werk betekent namelijk ook geen inkomsten."

Een gedeelte wordt wel gecompenseerd door de overheid, maar dat is een pleister op de wond." Fred Blommaert - rijschoolhouder

Blommaert hoopt dat hij weer zo snel mogelijk aan de slag kan. "Ik heb de afgelopen jaren wel wat gespaard, dus ik hou het nog wel een tijdje uit. Maar het moet ook geen maanden gaan duren." Als hij een schatting moet maken, dan denkt hij dat hij op jaarbasis meer dan tienduizend euro misloopt. "Een gedeelte wordt wel gecompenseerd door de overheid, maar dat is een pleister op de wond."

Vervelend voor leerlingen

Ook vindt hij het vervelend voor zijn leerlingen dat ze geen les kunnen volgen. Er is ook een aantal leerlingen die in deze periode examen zouden doen, zoals Viet Ahn Le uit Goes. "Ik zou over een paar weken examen doen en dat gaat helaas niet door. Jammer, want ik had me erop verheugd dat ik van de zomer kon autorijden. Maar goed, ik snap het wel hoor."

Voorlopig worden er geen rijexamens afgenomen (foto: Omroep Zeeland)

Ook rijschoolhouder Houtekamer uit Oostdijk geeft al een aantal weken geen les meer. "Toen het kabinet de eerste maatregelen nam, ben ik meteen gestopt met lesgeven. Ik wil niet dat iemand ziek wordt."

'Het moet niet te lang duren'

Houtekamer is zelfstandige en afhankelijk van het lesgeven. "Ik heb nog wel enige reserve, maar het moet niet te lang duren, want dan kom ik echt in de problemen." Hij is daarom blij met de vergoeding die de rijscholen krijgen van de overheid.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft alle theorie- en praktijkexamens uitgesteld. Alle examens kunnen zodra dat weer kan kosteloos worden ingehaald.

Theorie-examens

Als het theoriecertificaat is verlopen op het moment dat het uitgestelde rijexamen wordt afgenomen mag de kandidaat met dit verlopen certificaat rijexamen doen. Voor nu verlengt het CBR de geldigheid van het theoriecertificaat met vier weken. Die gaan in vanaf het moment dat het CBR weer rijexamens gaat afnemen.