Verschillende familieleden zongen de jarige toe vanaf de straat, zo ook schoonzoon Bert van Beveren. "Mijn schoonvader heeft 25 jaar bij de vrijwillige brandweer van Krabbendijke gezeten. Mijn zoon Jurian, zelf actief geweest bij de jeugdbrandweer van Goes, bedacht van het weekend dat het leuk zou zijn om opa op deze manier te verrassen."

De brandweer van Goes omarmde het idee, maar zegt wel dat het om een eenmalige actie gaat.

Jarige oud-brandweerman (93) krijgt gebak via een brandweerkraan (foto: Omroep Zeeland)

Ko Kaan is nog in goede gezondheid en woont met zijn 92-jarige vrouw in een aanleunwoning bij Rehoboth in Goes. Hij werkte lange tijd in de fruitteelt en als conciërge bij een scholengemeenschap. Meneer Kaan is nog goed bij de tijd en maakt gebruik van Skype en Whatsapp om contact te houden met zijn familie.

Het echtpaar genoot zichtbaar. "Meestal huren we een zaaltje en vieren dan met vijftig man onze verjaardag. We hebben een grote familie. Het is jammer dat dit nu niet kan. Maar dit vind ik ook fantastisch."