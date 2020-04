Nicolle zit door het coronavirus zonder werk, maar gaat nu in de zorg werken

Nicolle Wieme staat klaar om opgeroepen te worden in de zorg (foto: Nicolle Wieme)

Van 1985 tot 2011 heeft Wieme op verschillende plekken in de zorg gewerkt. Zo was ze werkzaam in een verzorgingstehuis, maar ook op de KNO-polikliniek van ziekenhuis ZorgSaam in Oostburg.

Terneuzen, Oostburg of Breskens

Waar Wieme gaat werken weet ze nog niet. "Na het behalen van twintig competenties kreeg ik gisteren een mailtje dat ik geplaatst zou worden. Het is voor mij ook nog een verrassing of ik morgen in Terneuzen, Oostburg of misschien wel in Breskens sta. Waar ze me nodig hebben."

Op welke zorglocatie Wieme ook gaat werken, ze gaat er vol zelfvertrouwen naartoe. "De kennis zit in m'n hoofd, dat verleer je niet. Technische handelingen moet ik allicht nog doornemen met collega's, maar dat komt vanzelf weer bovendruppelen."

Verdienstelijk maken

Wieme kan niet wachten om aan de slag te gaan, vooral omdat mensen in de zorg hulp nu kunnen gebruiken. "Ik zit hier thuis niks te doen, de zaak kan niet open en dat vind ik heel erg, maar ik kan me wel verdienstelijk maken op een andere manier."

In Zeeland zijn 47 mensen ingezet als extra zorgpersoneel tijdens de coronacrisis, dat meldt Viazorg. Meer dan 600 mensen hebben zich aangemeld hebben zich bij de organisatie aangemeld om ondersteuning te bieden: 131 mensen zijn gematcht met een zorgorganisatie.