Even geen corona: dit was donderdag ook in het Zeeuwse nieuws

Jongeren moeten aan de mossel!

De Zeeuwse mosselsector krijgt 900.000 euro subsidie van de Europese Unie om de komende drie jaar jonge mensen aan de mossel te krijgen. De mosselsector ziet dat mosseleters vergrijzen. "Dat is een trend die je niet wilt", zegt voorman Addy Risseeuw.

Startschot mosselseizoen in 2018 (foto: ANP)

De Koninklijke Marechaussee heeft vanmorgen vier Albanese verstekelingen van een vrachtschip in de haven van Terneuzen gehaald. Ze bleken ondervoed en onderkoeld te zijn. De kapitein trof de mannen gisteren aan in het ruim van het schip, waar ze zich al zes dagen hadden verstopt.

Koninklijke Marechaussee heeft de vier verstekelingen van boord gehaald. (foto: Koninklijke Marechaussee)

Het is topdrukte bij de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Voor de veiligheid van de bouwers is er een loopbrug geplaatst, zodat zij veilig de weg bij de zuidbrug van de Westsluis over kunnen steken.

Loopbrug voor werknemers van Nieuwe Sluis (foto: Omroep Zeeland)

De brug staat op openbaar terrein en zou dus eventueel ook gebruikt kunnen worden door andere wandelaars. "Maar het is niet de bedoeling dat dit een attractie wordt", waarschuwt omgevingsmanager Harm Verbeek. "Voor een mooi uitzicht over de bouwplaats hebben we de uitkijktoren verderop."

Rapport compensatie Marinierskazerne

Als het aan Bernard Wientjes ligt, is zijn rapport over de compensatie van de gemiste marinierskazerne eind volgende maand klaar. Wientjes is namens het kabinet en de provincie Zeeland aangesteld om de hoogte van die compensatie vast te stellen.

(foto: ANP Foto)

Hij doet dat deels vanuit een leeg provinciehuis in Middelburg, waar hij wordt bijgestaan door enkele medewerkers van de provincie en door mensen die hij zelf heeft meegenomen.

Nieuwe burgemeester Schouwen-Duiveland

De nieuwe burgemeester van Schouwen-Duiveland komt uit Uitgeest en heet...Jack van der Hoek. De gemeenteraad heeft Van der Hoek vanavond voorgedragen. Op 12 mei neemt hij het stokje over van Gerard Rabelink die na elf jaar stopt.