Hulporganisaties Zeeuws-Vlaanderen waarschuwen voor veel nieuwe hulporganisaties

Stichting De Melkkan dingt mee naar Appeltje van Oranje (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Alex Eggermont, secretaris van stichting De Melkkan, benadelen die nieuwe, veelal op social media gestarte hulpgroepen, de reeds bestaande. "Ze gaan naar dezelfde ondernemers die het nu ook moeilijk hebben. Daar waar wij ons brood, groenten en andere dingen normaal halen, voor de mensen die het nodig hebben. Die nieuwe hulpverleners bedoelen het goed, maar het worden er te veel."

Tikkie of betaalverzoek

Ook waarschuwt Eggermont dat er zelfs op Facebook mensen om geld te vragen via een tikkie of betaalverzoek. "Ik zeg niet dat ze het geld in eigen zak steken, dat kan ik niet beoordelen, maar mensen: 'Kijk uit aan wie je geld geeft!'" Om er achter te komen of het een goed initiatief is raadt hij aan te kijken of het een stichting of vereniging betreft en of ze staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.