Goedemorgen! Kerstdrukte bij post, nieuwe burgemeester en na 54 uur weer thuis

Kerstdrukte bij de post

Zeg eens eerlijk: heb jij de afgelopen weken vaker iets online besteld? Waarschijnlijk wel. Postbode Peter heeft het in ieder geval drukker dan anders met het bezorgen van pakketten: "Het is net zo druk als met kerst."

Grote drukte bij bezorgdienst van PostNL, vanwege corona virus bestellen veel mensen online (foto: Omroep Zeeland)

Hij is geboren in Den Haag, woont nu in Uitgeest en hij heet Jack van der Hoek. We hebben het over de nieuwe burgemeester van Schouwen-Duiveland. Gisteravond is hij door de gemeenteraad voorgedragen. Benieuwd wie de nieuwe burgemeester is? Om 8.30 uur heeft presentator Remco van Schellen een gesprek met hem op Omroep Zeeland radio.

Lees ook:

Kun je je voorstellen dat je 54 uur onderweg bent om thuis te komen? Het overkwam Hank Perree en zijn vrouw Odette uit Ellewoutsdijk. Muzikant Herman Brock jr. zat met zijn familie vast in India en is via Finland thuisgekomen.

Herman de Brock wacht met zijn vrouw en kind op het vliegveld in India (foto: Herman de Brock)

Weer

Het is wisselend bewolkt maar droog en we houden ook droog weer, met vanmiddag en vanavond flinke zonnige perioden. De maximumtemperatuur komt uit op 10 a 11 graden, bij een matige west-noordwestenwind, 3-4 Bft.