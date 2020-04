Vluchtelingen steeds vaker de dupe van misleidende verkoopacties

video is opgenomen voor de uitbraak van het corona-virus

Bij Vluchtelingenwerk de Bevelanden komen steeds vaker dit soort meldingen binnen. "Per maand komen er zo'n drie vluchtelingen op spreekuur met dit probleem en dat is naar mijn idee veel te veel", zegt teamleider Demi Dingemanse.

Volgens Dingemanse komt het voornamelijk door de taalbarrière. "Als ik een gesprek voer met een vluchteling en hij of zij begrijpt niet wat ik zeg dan roepen ze al snel ja. Dan vraag ik nogmaals of ze het begrijpen en dan zeggen ze weer ja. Als ik dan vraag of ze kunnen herhalen wat ik heb gezegd dan lukt dat niet", zegt ze.

Dingemanse begrijpt het wel. "Ja is voor hen een antwoord dat ze snel geven om er vanaf te zijn, maar zij hebben geen idee wat de consequenties van dat antwoord kunnen zijn."

Intakegesprek met waarschuwing

Dingemanse en haar collega's proberen vluchtelingen zo veel mogelijk alert te maken op verkooppraktijken. Op het moment dat er nieuwe vluchtelingen binnenkomen wordt er tijdens het intakegesprek alvast gewaarschuwd voor misleidende acties.

"Wij adviseren om nooit een handtekening te zetten als dit wordt gedwongen door verkopers aan de deur. Ook als er gebeld wordt benadrukken wij nogmaals dat ze nooit 'ja' moeten zeggen, want dat kan opgenomen worden. Meestal herhalen wij deze informatie tijdens het spreekuur zodat ze het niet vergeten", zegt Dingemanse.

Teamleider Demi Dingemanse van Vluchtelingenwerk de Bevelanden in gesprek met vluchtelingen (foto: Omroep Zeeland)

De meeste aanbieders geven de consument veertien dagen bedenktijd, maar vluchtelingen zijn zich hier vaak niet van bewust en laten dit recht aan hun neus voorbij gaan. Volgens Dingemanse omdat ze denken dat het vanzelf verdwijnt als ze niet reageren. "Maar in Nederland werkt dat helaas niet zo. Ze wachten te lang met hulp vragen en dan is de bedenktijd voorbij en kunnen wij vaak ook niets meer doen."

Wet oneerlijke handelspraktijken

Er is wel een sprankje hoop voor de gedupeerde vluchtelingen, want ze kunnen zich beroepen op de Wet oneerlijke handelspraktijken. Deze wet verbiedt agressieve en misleidende verkoopacties, als aantoonbaar is dat de consument is misleid.

Bovendien kun je ook met deze wet in de hand maar beter snel actie ondernemen. Het is een stuk lastiger om je op deze wet te beroepen als de bedenktijd verstreken is. De Autoriteit Consument en Markt adviseert om hier in ieder geval een melding van te doen en het Juridisch Loket te vragen om hulp.