Nieuwe burgemeester: 'Schouwen-Duiveland voelt als thuiskomen'

Jack van der Hoek (foto: Gemeente Schouwen-Duiveland)

Jack van der Hoek uit Uitgeest werd gisteravond door de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland voorgedragen als nieuwe burgemeester. Als zijn voordracht wordt goedgekeurd door de minister van Binnenlandse Zaken gaat hij op 12 mei aan de slag.

Gekozen voor Schouwen-Duiveland op basis van gevoel en inhoud

Maar waarom kiest iemand van pakweg 150 kilometer verderop voor Schouwen-Duiveland? In het radioprogramma Zeeland wordt wakker zegt Van der Hoek dat hij zijn besluit heeft gemaakt op basis van gevoel en inhoud.

"Gevoel is denk ik de basis. Als je geen liefde hebt voor het eiland, zul je een slechte burgemeester zijn." Van der Hoek komt al regelmatig op Schouwen-Duiveland. "We rijden heel vaak in het weekend naar Zeeland, dat is onze rustplek."

Uitzicht vanaf strand bij Westenschouwen (foto: N. Padmos)

De inhoud wordt voor hem bepaald door zijn jarenlange ervaring als bestuurder. Van der Hoek (D66) is sinds 2016 is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Daarvoor was hij zes jaar wethouder in de gemeente Uitgeest.

Van der Hoek geeft in het gesprek aan vooral integriteit hoog in het vaandel te hebben staan. "Als je dat niet hebt, kan je dit ambt simpelweg niet uitvoeren. Je moet altijd kunnen uitleggen wat je gedaan hebt of aan het doen bent."

Zijn eerste punt van aandacht als burgemeester? De coronacrisis. "Dat is absoluut een zorg", zegt hij, verwijzend naar zieken, nabestaanden en een mogelijke economische crisis. Gisteravond heeft hij de gemeenteraad ontmoet via een beeldverbinding. "Hopelijk kunnen we elkaar over niet al te lange tijd in de Zeeuwse zon ontmoeten."

