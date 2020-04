Balen! Een horecazaak overnemen die voorlopig nog niet open mag

Dat ze niet open mogen heeft natuurlijk alles te maken met de coronacrisis. Alle horeca blijft nog tot eind april gesloten. "Dat is enorm balen, want we hadden er heel veel zin in. Maar we kunnen er zelf niks aan doen", zeggen Fred en Erna Kramer.

In overleg met de huurbaas

Het drietal heeft een hotel met dertien kamers en een restaurant. Op 30 maart moesten ook de hotels hun deuren sluiten voor toeristische overnachtingen en dat betekent dat ze voorlopig even helemaal niks kunnen in hun nieuwe zaak.

Normaal gesproken waren ze op woensdag 1 april open gegaan, maar ze hebben met de huurbaas afgesproken de overname te verplaatsen naar 1 mei of 1 juni.

'De hele wereld is gek'

"Het is een gekke tijd, de hele wereld is gek. Wat we nu doen? Net als de rest van Nederland, thuiszitten", zegt Fred Kramer. Af en toe is hij met zijn vrouw en zoon ook in hun nieuwe zaak te vinden. "Alles wat je normaal tussendoor doet of een week of wat voor de opening, doe je nu in een paar weken: leveranciers bellen, administratie, een nieuwe menukaart maken", zegt Kramer.

Maar ook de klusjes die normaal zouden blijven liggen kunnen nu gelijk meegepakt worden. "Dat is dan het enige voordeel, dat je die dingen nu gelijk kunt aanpakken."

Verschillende Zeeuwse zaken veranderen rond deze tijd, vlak voor het seizoen, van eigenaar. Ook restaurant Oranjeplaat in Arnemuiden heeft sinds 1 april nieuwe eigenaren. Het is nog onzeker wanneer Frits en Simone Heinen met de ontvangen sleutels de zaak mogen openen. "We proberen positief te blijven, maar dat gaat de ene dag makkelijker dan de andere dag", zegt Simone Heinen.



In maart hebben ze samen al meegedraaid in het restaurant. "Dat stopte ook abrupt, omdat toen alle horeca dicht moest. We hebben gelukkig al kennis kunnen maken met het personeel. Als we straks weer open mogen gaan we er met z'n allen het beste van maken", zegt Frits Heinen.

Frits en Simone Heinen bij hun nieuwe restaurant Oranjeplaat (foto: Omroep Zeeland)

Ook de huurbaas van deze horecaondernemers is coulant. "Dat is heel fijn, want anders hadden we gelijk al kunnen stoppen. Ook leveranciers en het personeel denken met ons mee. Zo fijn", zegt Frits Heinen.

'Een faillissement heb ik liever aan mezelf te danken'

Als ze juli en augustus nog volledig kunnen draaien, zien ze het nog wel goed komen, maar als ze het hele seizoen kunnen vergeten, vrezen ze ervoor dat ze tegen de tijd misschien wel een faillissement aan moeten vragen. Frits Heinen: "Ik heb zoiets liever aan mezelf te danken, dan aan een situatie als deze. Alhoewel gezondheid voorop staat natuurlijk."