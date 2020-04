Inbraak in apotheek in Tholen

Apotheek aan de Vliethof in Tholen (foto: Google Maps)

Het was de dader(s) niet te doen om de mondkapjes die de apotheek voor eigen gebruik op voorraad heeft. "Daarvan hebben we wel wat liggen, maar die zijn voor onszelf bedoeld. Die heeft ons personeel nodig voor de steriele bereidingen voor terminale patiënten", legt apotheker Simone Lemmens uit.

Tweede keer

Het is de tweede keer in korte tijd dat een Zeeuwse apotheek het doelwit is van inbrekers. In de nacht van vrijdag op zaterdag sloegen ze toe bij een apotheek aan de Van Dusseldorpstraat in Goes. Daar werden ruiten vernield. Het is onbekend of daar spullen zijn ontvreemd.

