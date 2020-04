Spekkoek en sponscake voor zorgpersoneel, 'zo kunnen wij ook iets betekenen'

In de twaalf grote gebaksdozen die vanochtend werden overhandigd bij de goedereningang van het Adrz zat onder meer spekkoek, kue lapis, sponscake en chocoladecake.

Afgelopen maandag kreeg Joti een ingeving om iets te doen voor het personeel van het Adrz. "Ik heb meteen m'n zus gebeld en aangezien Molukkers van koken en lekker eten houden, wisten we al snel wat we wilden gaan maken, Molukse hapjes."

Als je iets met liefde doet...

Ze hebben er veel werk aan gehad, maar dat vonden ze niet erg. Joti: "Weet je, als je iets met liefde doet, krijg je zoveel energie, dat je de vermoeidheid niet voelt."

Met dit initiatief wil de familie laten weten dat ze aan het personeel denken in deze moeilijke tijd. "Wij zijn als bewoners van Walcheren ook afhankelijk van het Adrz en willen op dit moment ook iets betekenen voor alle mensen die hier heel hard aan het werk zijn."

Het gaat om hoop, geloof en liefde. " Joti Wannee-Saptenno - initiatiefneemster

De hapjes werden vanochtend in ontvangst genomen door Ilse de Mol, communicatieadviseur in het Adrz. Zij vindt de actie hartverwarmend. "Het zorgpersoneel krijgt gelukkig veel steun vanuit de samenleving en zo'n attentie zoals vandaag is natuurlijk fantastisch."

Bloemen en taarten

In de afgelopen periode zijn er volgens De Mol meerdere initiatieven geweest om het personeel in het zonnetje te zetten. "We hebben heel veel kaarten gehad, bloemen, taarten en zelfs ijsjes. En dat proberen we natuurlijk zo goed mogelijk te verdelen onder alle medewerkers."

De kaart die bij de hapjes zat (foto: Omroep Zeeland)

Naast alle hapjes, werd er door de familie Wannee ook een kaart overhandigd, waarin het personeel wordt bedankt voor zijn inzet. "Het gaat om hoop, geloof en liefde. En ik hoop dat alle betrokkenen in de zorg deze drie ingrediënten gebruiken voor wijsheid en kracht in deze zware tijd."

Joti is blij dat er door meerdere mensen in de samenleving allerlei initiatieven ontstaan. "Ik voel dat de barmhartigheid en de saamhorigheid groter wordt en dat we één zijn. En zo hoort dat ook."