'Thuiswerken gebeurt vaak onveilig'

(foto: oz)

Die waarschuwing komt van Erik Jan Koedijk, ondernemer en communicatiestrateeg in Middelburg. In het radioprogramma De Zeeuwse Kamer reageerde hij met name op de ophef die is ontstaan rond Zoom. Dat is vanwege zijn gebruiksvriendelijkheid verreweg de populairste app voor videoconferenties.

"Tot eergisteren stelde Zoom dat ze een end-to-end beveiliging hadden, terwijl dat niet zo is". Inmiddels is topman Eric Yuan van Zoom diep door het stof gegaan. Hij heeft in een blog op de site van zijn bedrijf excuses aangeboden voor de problemen rondom de privacy en de veiligheid van gebruikers.

Rommel

Koedijk drukt thuiswerkers op het hart geen bestanden te versturen via Zoom of de tegenhangers Google Hangout of Microsoft Teams. Ook raadt hij aan elke meeting een eigen wachtwoord te geven en geen onbekende linkjes aan te klikken. "Want voor je het weet, heb je rommel op je pc."