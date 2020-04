35 coronapatiënten in Zeeuwse verpleeghuizen, maar de piek moet nog komen

Drie van de besmette bewoners zijn inmiddels overleden. Daar moet volgens Bras wel een kanttekening bij worden gezet. "Twee van hen waren al stervende." Het is dus niet duidelijk of die mensen uiteindelijk aan het coronavirus zijn overleden.

Cohortverpleging

Bij de zorginstellingen waar meerdere besmettingen zijn, is inmiddels overgegaan op cohortverpleging. Dat wil zeggen dat de instellingen ervan uitgaan dat iedereen in de woning besmet is en dus moet de volledige woning in isolatie. Als er slechts één besmetting is, wordt de besmette persoon op zijn eigen kamer geïsoleerd.

Ondanks dat er op zes locaties besmettingen zijn, willen de zorginstellingen niet melden om welke locaties het gaat. Volgens Angela Bras, die namens de Zeeuwse zorginstellingen het woord voert, doen zij dat niet uit privacyoverwegingen en om onrust te voorkomen.

Spookverhalen

Zij denkt niet dat door het niet vrijgeven van de besmette locaties mensen denken dat alle locaties besmet zijn. "Dat in heel Zeeland er ook mensen zijn die allerlei spookverhalen gaan verzinnen, daar kunnen wij niets aan doen", aldus Bras.

Medewerkers van de zorginstellingen reageren volgens Bras heel verschillend op het feit dat zij op een besmette locatie moeten werken. Er zijn medewerkers met heel veel vragen en onzekerheden. Bras: "Er zijn ook medewerkers die in hun kracht komen. Die denken nu: 'dit is waar ik voor ben opgeleid'."

Angela Bras (directeur SVRZ): 'We hebben de voorbereidingen getroffen' (foto: Omroep Zeeland)

De piek van het aantal coronabesmettingen in Zeeland wordt begin mei verwacht door de GGD. De Zeeuwse zorginstellingen zijn daar klaar voor. "We hebben de voorbereidingen getroffen, er is voldoende personeel en zijn er voldoende locaties beschikbaar om dat te kunnen volhouden", zegt Bras.

Toch zijn er bij Bras ook zorgen over de continuïteit van de Zeeuwse ouderenzorg: "Natuurlijk, want er zijn hele bijzondere omstandigheden. En tegelijkertijd denk ik wel dat we binnen Zeeland de lijntjes heel kort hebben en er goede contacten zijn, waardoor we zo goed mogelijk voorbereid zijn op wat er gaat komen."

