Weer een stapje dichter bij het opruimen van die plastic zak op de maan

Merlijn, Arco en Tim tijdens de presentatie van hun ruimtecapsule (op tafel) (foto: stichting Intergalactic Environmentalists)

De opdracht was om een ruimtevaartcapsule te bouwen die minstens driehonderd graden hitte aan de buitenkant kan doorstaan en tegelijkertijd zo goed geïsoleerd is, dat het binnen niet warmer wordt dan dertig graden.

Over de wedstrijd De tien jaar durende wedstrijd is uitgeschreven door stichting Intergalactic Environmentalists. In deze wedstrijd gaat het elk jaar om een ander deel van de reis naar de maan. Het doel is om daar een plastic zak, die door de Apollo is achtergelaten, op te halen. Dit jaar was de return-capsule de uitdaging.

In totaal deden tien Nederlandse teams mee aan dit onderdeel van de wedstrijd, waaronder de drie vwo-leerlingen van het Goese Lyceum: Merlijn Zurek uit Goes, Tim Storm uit Kortgene en Arco Hollestelle uit Wemeldinge. Ze riepen daarbij de hulp in van bedrijven Tralcon in Goes, een bedrijf dat isolatiemateriaal voor de hittebestendige industrie maakt, en SGS in Vlissingen

Bij die laatste konden ze gebruik maken van de oven. Toen bleek dat driehonderd graden geen probleem voor de capsule was, besloten ze met de brander van school te testen hoever ze konden gaan. "Toen de brander duizend graden aanwees en de metingen in de capsule maar niet opliepen, was het nog spannend", vertelt Tim. "Kapot? Of is onze capsule zo goed?"

Hun ruimtevaartcapsule (foto: stichting Intergalactic Environmentalists)

Dat laatste bleek het geval te zijn en dat was meer dan genoeg voor de winst: het team dat tweede werd kwam niet verder dan driehonderd graden en nummer drie ging uiteindelijk letterlijk in vlammen op.

Afval niet laten rondzweven in de ruimte

"Door wat de jongens hebben gebouwd, zijn we weer een stuk dichter bij het terughalen van afval uit de ruimte", zegt organisator Arnout Schaap. "In plaats van het simpelweg in de dampkring te laten verbranden, of erger: gewoon laten rondzwerven."

Volgend schooljaar staat de laatste stap van de maanreis op het programma en gaat het er om wie de lander met de beste sturingscapaciteit kan bouwen. Tim, Arco en Merlijn zullen daar in ieder geval niet meer aan mee doen, zij hopen dan te zijn toegelaten op de opleiding Lucht en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft.