'Ik zat opeens aan een vijfjarig abonnement vast dat ik helemaal niet wilde'

Het gezin werd in eerste instantie gebeld door de energiemaatschappij die met een goede deal kwam. De vrouw aan de lijn zei dat ze gewoon 'ja' moest zeggen en haar bankrekeningnummer moest doorgeven om de korting te ontvangen. Omdat Maida niet goed begreep wat er gebeurde heeft ze dit gedaan.

Als we wilden opzeggen moesten we 250 euro boete betalen." Maida Kazanji, gedupeerde van misleidende verkoopactie

Een maand later kreeg ze opnieuw een telefoontje: "Toen hoorde ik dat we inmiddels een maand klant bij het bedrijf waren en dat de bedenktijd al voorbij was. Als we wilden opzeggen moesten we 250 euro boete betalen", vertelt Maida.

Juridisch loket

Het was lastig om er vanaf te komen, ze heeft ook het Juridisch Loket om hulp gevraagd. "Dit was echt een geweldige hulp. We hadden gelukkig geen schriftelijke bevestiging naar de leverancier gestuurd waardoor het loket zei dat ze geen bewijs hadden", zegt Maida. Ze heeft de bank gebeld en gezegd dat de energieleverancier geen incassering mocht doen en gevraagd of ze het wilde blokkeren als dit toch gebeurde.

Maida Kazanji neemt samen met haar man de papieren door van de energiemaatschappij (foto: Omroep Zeeland)

Uiteindelijk heeft het gezin alles kunnen terugdraaien en heeft het geen extra geld gekost. Ondanks dat is Maida wel heel boos: "Ik was er helemaal kapot van en het gaf me veel stress. Ik maak me zorgen om andere vluchtelingen die de taal minder goed beheersen en wil ze daarom waarschuwen dat dit kan gebeuren."

Les geleerd

Inmiddels is het ruim twee maanden geleden gebeurd en sindsdien is Maida extra op haar hoedde als ze aanbiedingen via de telefoon of mail krijgt. "Ik lees alles twee of drie keer goed door en heb geleerd niet meteen 'ja' te zeggen in een telefonisch gesprek. Anders kan het tegen je gebruikt worden."

