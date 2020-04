Strandwachten houden dit weekend in de gaten hoeveel mensen er naar het strand komen

Als het aan Jan Lonink ligt blijft het rustig op de Zeeuwse stranden (foto: Lotte Rommers)

Dat zegt Jan Lonink in het radioprogramma Zeeland Komt Thuis. De voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) roept Zeeuwen op om dit weekend vooral thuis te blijven, ook al wordt er dit weekend mooi weer afgegeven.

Zeeuwen houden zich aan maatregelen

Lonink benadrukt dat veel mensen zich tot nu toe goed aan de opgelegde coronamaatregelen houden. Met het oog op de weersvooruitzichten deed de VRZ eerder vandaag toch nog een oproep de deur uit: "Wilt u toch van het mooie weer genieten? Doe dit dan in uw eigen tuin of op uw balkon." Als het dit weekend misgaat wordt er ingegrepen.

Parkeerterreinen kunnen afgesloten worden

"We hebben gewoon de maatregelen achter de hand. We kunnen parkeerterrein en doorgangen naar het strand afsluiten en mensen op het strand aanspreken op grond van de noodverordening die gewoon geldig is: anderhalve meter afstand, geen groepsvorming en zorgen dat je niet met drie of meer personen loopt", aldus de voorzitter van de veiligheidsregio.

Hulp van strandwachten

Voor komend weekend heeft de VRZ de hulp van strandwachten gevraagd. "Die houden in de gaten hoeveel volk er is", aldus Lonink. Als er te veel mensen bij elkaar komen, kan de veiligheidsregio boa's inschakelen. Mensen die zich niet aan de maatregelen houden, kunnen dan een boete krijgen.

Politieagenten

Lonink zegt dat ook politieagenten opgeroepen kunnen worden als dat nodig is. Volgens de voorzitter van de veiligheidsregio is er nu juist meer politiecapaciteit omdat het rustiger is op straat. Als het aan de voorzitter van de VRZ ligt, komt het zover allemaal niet. Hij hoopt dat iedereen zich aan de maatregelen houdt, maar ook in eigen buurt van de frisse lucht kan genieten.

Lees ook: