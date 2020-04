Pirouettes of hiphopmoves: van dansstudio naar gewoon in de woonkamer

Elly geeft live lessen via een computerprogramma, terwijl de leerlingen thuis de les kunnen volgen. "Ik sta in de dansschool voor een laptop met camera. De leerlingen loggen in en zien mij op het scherm van hun computer, tablet of mobiel. En als iedereen er is, kan ik starten met de les."

Danslerares Vanessa maakt video's van haar danslessen en plaatst deze vervolgens op YouTube. Haar leerlingen zijn erg enthousiast. "Zo kunnen we lekker in beweging blijven en thuis ook iedereen van z'n luie stoel af halen! Het is heel leuk, thuis dansen, maar we missen onze juf wel hoor!"

De reden dat Elly gewoon doorgaat met haar danslessen was voor haar erg simpel. "Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet binnen een aantal maanden failliet ga. Ik heb sinds een jaar deze nieuwe zaal, heb dus flink moeten investeren en het zou verschrikkelijk zijn als ik door deze crisis de tent zou moeten sluiten. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor m'n leerlingen."

Contributie

Omdat Elly op deze manier lesgeeft, hoeft ze de contributie niet terug te betalen en dat betekent dat ze op dit moment haar hoofd boven water kan houden. "Het is eigenlijk een win-win situatie. Alle leerlingen krijgen gewoon les en kunnen lekker bewegen en ik behoud mijn inkomsten en kan gewoon m'n boodschappen blijven doen."

De energie die de leerlingen meebrengen mis ik enorm." Elly Geelhoed - dansdocent

Elly is dus blij dat ze een manier heeft gevonden om les te kunnen blijven geven, maar de manier waarop is wel heel erg wennen voor haar. "Normaal gesproken komen de kinderen binnen met allerlei verhalen en daar speel je tijdens de les dan meestal op in. Je hebt dus veel meer interactie met je leerlingen. Ook de energie die de leerlingen meebrengen mis ik enorm. Nu sta ik in een lege zaal naar een scherm te kijken en dat is erg saai."

Balletschool Elly Geelhoed

De leerlingen zijn in ieder geval blij dat ze weer kunnen dansen. Noortje (7) zit al 4 jaar op klassiek ballet en vindt het erg leuk om elke week te dansen. Ze vond het daarom ook jammer dat ze de afgelopen twee weken niet naar de dansschool kon. "Het komt door het coronavirus dat we niet samen kunnen dansen. Ik ben dus erg blij dat juf Elly nu op deze manier lesgeeft. Maar ik vind het ook wel een beetje gek om mijn pasjes te oefenen in de woonkamer hoor. En ik mis mijn vriendinnetjes om lekker mee dansen en te kletsen."

Balletschool Elly Geelhoed geeft online dansles