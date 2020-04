Huisarts Janneke neemt extra praktijk over in tijden van corona

Dus is Kuijlen sinds 1 april naast haar praktijk in Poortvliet ook verantwoordelijk voor die in Stavenisse. Die praktijk stond al langer op haar wensenlijstje. "Ik wil graag met een aantal collega's een gezondheidscentrum opzetten in Sint-Maartendsdijk met twee nevenlocaties in Poortvliet en Stavenisse. Met deze stap kan er in de toekomst nog een extra collega bijkomen."

Door de coronacrisis kwam de overname in versneld tempo tot stand."De overname is echt pas vorige week besloten. De omstandigheden zorgen ervoor dat mijn man meer thuis is met de kinderen. Hij is fysiotherapeut. Hierdoor heb ik wat meer ruimte om extra te werken en daardoor kan ik dit dus doen."

Het is triest om te zien hoe dit voor familieleden is die achterblijven." Janneke Kuijlen, huisarts

In haar praktijk in Poortvliet is het ook rustiger dan normaal. Veel afspraken handelt ze telefonisch af. De gemeente Tholen is op dit moment het zwaarst getroffen door het coronavirus in Zeeland. "Hier in Poortvliet hebben we een aantal ouderen aan het virus verloren. Het is triest om te zien hoe dit voor familieleden is die achterblijven."

Moeder van vier kinderen

Ze combineert haar werk als huisarts met het moeder zijn van vier kinderen. "Mijn oudste dochter is al elf en doet al veel en mijn man is nu veel thuis. Mijn kinderen willen wel graag dat ik wat meer thuis ben, maar dat komt in de loop van het jaar wel goed als die andere collega erbij komt. Dan heb ik ook wat meer tijd vrij."