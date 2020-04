Drukte bij dierenasiels: 'Iemand wilde een hond voor twee maanden huren'

"Zulke verzoeken houden we natuurlijk tegen", vertelt Streefkerk. Ook al willen mensen in deze coronacrisis graag gezelschap en naar buiten: het is volgens het asiel niet de bedoeling dat een hond daarvoor gebruikt wordt. "We letten wel echt goed op of mensen hier niet komen om een impulsaankoop te doen."

Veel annuleringen

Bij de hondenpensions is het juist een lastige periode. Zo staat bij hondenresort De Kamperhoeve in Kamperland de telefoon rood gloeiend, maar meestal niet om plaatsen te reserveren. "We krijgen nu zo'n twintig afmeldingen per dag binnen. Als we geluk hebben krijgen ook nog wel een reservering, maar dan praat je wel pas over de maanden september, oktober", zegt eigenaresse Marina Steendijk.

Verbouwing

Bij de Kamperhoeve komt er binnenkort een extra binnenspeelplaats bij voor honden. Ondanks alles gaat die verbouwing gewoon door. "We hebben ook afspraken staan met bedrijven die we niet meer af kunnen zeggen. Toch gaan we wel kijken of bepaalde dingen van die uitbreiding misschien een jaartje uit kunnen stellen", vertelt Steendijk.