Pol van de Vijver, de paardenmeester van IJzendijke

Pol van de Vijver overleed op woensdag 11 maart j.l. op 81-jarige leeftijd. Als hommage aan deze markante veearts - of zoals ze vroeger werden genoemd- paardenmeester- zenden we zondag in ZeeDoc de documentaire uit van Karina Meeuwse uit 2003 over de veeartsenpraktijk van de familie Van de Vijver in IJzendijke, De paardenmeesters van IJzendijke.

Frank van de Vijver (foto: Studio Mekaniek)

Meeuwse maakte deze documentaire met de familie Van de Vijver, waar vader Pol, broer Karel en zonen Mark en Frank als veearts aan het werk zijn. De fascinatie voor het trekpaard is al vier generaties in de familie aanwezig. De vader en de grootvader van Pol van de Vijver waren ook paardenmeester. En de gave om met deze paarden om te gaan en de problemen van trekpaarden 'te verstaan" is bij alle Van de Vijvers met de paplepel ingegoten.

Foto: Louise Oeben (foto: Studio Mekaniek)

Eeuwenlang maakte het Belgisch trekpaard onderdeel uit van het boerenbestaan in Zeeland. De regisseuse volgt aan de hand van de ontwikkelingen in het boerenbedrijf de ontwikkelingen in de veeartsenpraktijk. Het gebruik van het trekpaard verschuift in de landbouw van werkpaard naar een hobbypaard, dat ingezet wordt bij het ringrijden of andere culturele evenementen. In de film wordt ook duidelijk hoe populair het trekpaard nog steeds is in West-Zeeuws-Vlaanderen.

Documentairemaker Karina Meeuwse over haar documentaire over Pol van de Vijver