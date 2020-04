Vlissinger met duizenden euro’s op zak aangehouden

Politieagent (foto: ANP)

Dat zagen de agenten nadat de man om zijn legitimatie was gevraagd. Omdat de man geen reden had om zoveel geld op zak te hebben, is hij aangehouden. Verder bleek dat de man in het bezit was van ruim 30 gram amfetamine en ruim 5 gram MDMA-kristallen. Het geld en de drugs zijn in beslag genomen.

De politie heeft in de woning van de man onderzoek gedaan en daar werd ook nog een flink geldbedrag aangetroffen. Ook dat is in beslag genomen.