Zeelandia Middelburg over coronafeestje: 'Onvoorstelbaar, onverantwoord en respectloos'

Vanmorgen werd Verhage door de politie op de hoogte gesteld van het feestje dat in de kleedkamer van zijn club heeft plaatsgevonden. "Ze zijn daar gewoon met een sleutel naar binnen gegaan. Dat maakt het natuurlijk wel extra pijnlijk. We zullen goed uitzoeken hoe dit is gegaan. Je wilt natuurlijk sowieso niet dat je kleedkamer wordt gebruikt voor feestjes, maar zeker niet in deze tijd."

Straf vanuit de club

Verhage wil eerst de details van het feestje afwachten en horen of het leden van zijn vereniging betreft. "Dan gaan we ook bekijken of we ze moeten straffen. Of ze na de zomer nog welkom zijn als het leden zijn? Het is nu nog vroeg, maar het zou kunnen van niet."

Verslaggever Quincy Hofland ging met voorzitter Remy Verhage naar de kleedkamer waar het feestje plaatsvond

Voor Zeelandia Middelburg is het al met al een slechte week. Door het stilleggen van het amateurvoetbal door de KNVB moet de club ook volgend seizoen in de 4e klasse van het zaterdagvoetbal spelen. De club stond bovenaan in de competitie en leek af te stevenen op promotie.

